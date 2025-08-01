Жизнь оборвалась в день рождения: на передовой погиб 23-летний полицейский Александр Пантюхов из Покровска. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб старший лейтенант полиции, боец стрелкового батальона особого назначения Александр Пантюхов. Свой последний бой Герой принял 1 августа – именно в этот день ему исполнилось 23 года.

Видео дня

Об этом сообщила полиция Донецкой области. Полицейский погиб, выполняя боевое задание на самом горячем участке фронта.

"Сегодня, 1 августа, во время выполнения боевого задания на позициях Александр получил смертельные ранения. В этот день ему исполнилось 23 года", – говорится в сообщении.

Александр Пантюхов родился в городе Украинск, который сейчас оккупирован российскими войсками.

После учебы, в разгар боевых действий, Александр приехал служить в родную Донецкую область. Он работал участковым офицером в Покровском райуправлении полиции.

Больше всего юноша стремился изгнать врага с украинской земли, поэтому вступил в стрелковый батальон. Александр бок о бок с военными уничтожал оккупантов и сдерживал продвижение врага.

"Отважный, решительный, справедливый, он любил жизнь и людей, всегда пытался защитить их. Это болезненная, невосполнимая потеря", – написали его товарищи.

У защитника остались родители. В полиции выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра.

"Не забудем и не простим", – пообещали собратья.

Напомним, на фронте погибла 20-летняя защитница из Закарпатья Ангелина Мартынюк. Свой последний бой девушка приняла 26 июля 2025 года на позиции вблизи Покровска в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, также 1 августе стало известно, что в боях за Украину погиб военнослужащий Роман Палюх из города Коломыя Ивано-Франковской области. Жизнь старшего стрелка-оператора стрелковой роты оборвалась на одном из южных направлений фронта. Защитнику навеки осталось 32 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!