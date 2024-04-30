"Жизнь – это очень ценно": раненая мать девочки Лизы, убитой ракетой РФ в Виннице, прошла реабилитацию от Фонда Рината Ахметова
14 июля 2022 года ракетный удар России по Виннице убил 27 человек. Среди них – 4-летняя Лиза, которая с мамой Ириной возвращалась от логопеда. Ирина получила тяжелые ранения. С тех пор не прошла ни душевная боль, ни телесная. Недавно Ирина прошла курс физической и психологической реабилитации, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.
"Знакомая направила мне сообщение о том, что Фонд помогает пострадавшим от войны. И они предложили мне поехать в санаторий", – рассказывает женщина.
Ирина с дочерью жили в Киеве, но в феврале 2022-го поехали в родную Винницу, где обустроили жизнь заново. Ирина уделяла большое внимание развитию Лизы. В тот день они возвращались с занятий.
"Мы шли на остановку, когда услышали, что что-то очень громко гудит. Поднимаем головы вверх и видим прямо над головами низко-низкую ракету. Я тогда поняла, что, наверное, это все. Она уже падала. Мы были в самом эпицентре", – вспоминает женщина.
После взрыва Ирина не испытала боли из-за шокового состояния, несмотря на ранения и травмы. Ей оказали первую помощь и доставили в больницу.
"Я спрашивала: где Лиза? Мне говорили, что все нормально, ее везут за мной в детскую больницу...", – делится Ирина.
В теле женщины было более 20 обломков. Она до сих пор частично не чувствует пальцев и стопы. Пережила несколько сделок. Говорит, что травмы дают о себе знать, но реабилитация помогает.
"Пациентка получает комплекс физиотерапевтических процедур, отмечает значительное улучшение своего общего состояния, удовлетворена результатами оздоровления", – рассказывает Снежана Чеботарева, главный врач санатория.
"Меня поддерживают семья, друзья. Жизнь – это очень ценно, хотя иногда это трудно признать", – говорит Ирина.
В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.
С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).