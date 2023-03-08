Живущий в Украине британец развеял еще один стереотип об украинцах: их оптимизм спасает страну. Видео

Британец Мэтт Вихем, приехавший в Украину несколько лет назад на учебу, решил развеять один из стереотипов об украинцах. По его наблюдениям, украинцы совсем не мрачны, а наоборот – очень приветливы и много улыбаются.

Видео дня

Об этом Мет, который довольно прилично говорит на украинском языке, рассказал на своем канале в TikTok. Собственно, его канал посвящен наблюдениям и размышлениям о том, почему Украина такая крутая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В последнем видео он решил развеять миф об украинцах, как о мало улыбающейся нации. По мнению британца, это просто стереотип – украинцы улыбаются столько же, сколько и британцы.

"Я был удивлен, когда я приехал в Украину впервые и увидел сразу, как часто люди улыбаются. При встрече, когда говорят, из вежливости. Очень похожи на британцев", – говорит Мэтт Вихем.

Также британец на своем канале рассказал о двух моментах, которые его поразили в Украине. Первое – это необходимость разуваться дома и носить тапочки. Второе – не лицемерность украинцев.

"Если с тобой здороваются словами: "Как дела?", то действительно хотят услышать, как прошел твой день", – говорит Мэтт.

Кроме этого, Мэтт Вихем поражен умением украинцев постоянно надеяться на лучшее, несмотря на все несогласия. По его мнению, подобный оптимизм спас Украину.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как популярный российский рэпер Noize MС, с 2014 года активно поддерживающий Украину и осуждающий путинский режим, на одном из своих концертов вспомнил о дедушке, который, как оказалось, родился на Донетчине, а также долгое время жил в Виннице. По словам музыканта, именно родственник привил ему любовь к украинскому языку.