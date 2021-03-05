Власти ЕС начали процесс сертификации вакцины "Спутник V". Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу российской вакцины, сообщается на сайте регулятора. Проверка проводится по ускоренной процедуре, в случае её успешности вакцина может быть допущена на рынок стран Евросоюза.

Можно, конечно, сколько угодно ржать над петухами из говна, но недооценка противника - всегда приводит к печальным результатам. Понятно, что если в Раде Саша назвал Юлю какашкой - это очень важный срач, но когда через паркан вновь полезут толпы орков - в этот раз уже проведших работу над ошибками и выучивших урок - это снова будет хреновой неожиданностью.

Раз в полвека русским удается все-таки что-то сделать. То в космос человека запульнуть, то вакцину создать. Вакцину они создали. Она работает. Не факт, что её сертифицируют, но шансы на это достаточно высоки. Это будет очередная победа орков.

Когда они достроят "Северный Поток-2" это будет их очередная очередная победа.

Главное к этому времени успеть разораться вдребезги. Как же иначе.

Зачем ты нам тащишь российскую повестку?

Да вот за этим.

Кстати, по поводу срачей. Помните, какие срачи в Раде были два года назад? Я вам напомню. Про Томос. Про НАТО. Про армию. Про геть от Москвы. Про Керченский пролив. Про корабли НАТО. Про ползучую оккупацию. Про государственный язык. Про транши.

Что отличало эти срачи?

То, что они все были о проблемах стратегического уровня. Это были воспросы самого существования государства. Выживания страны.

Какие срачи в Раде сейчас?

"Баба да, корабельная сосна, анал табу, Кива дрочит".

Ну, что тут сказать…

Кстати, по поводу "заграница нам поможет". Италия заблокировала поставки вакцины AstraZeneca в Австралию из-за дефицита препаратов в Евросоюзе. Речь идет о 250 тысячах доз, которые произвели на предприятии шведско-британской компании AstraZeneca в итальянском городе Ананьи.

Дед сотни раз талдычил - стандарты БиБиСи, озабоченность свободой слова, мы должны выслушать две точки зрения - это все карамельки для дурачков. Когда жопа приближается по-настоящему, вся эта мишура слетает влет и начинает работать банальный закон джунглей. В Европе вовсю идет война вакцин. Евросоюз грозил запретить АстраЗенеке поставку вакцин в Британию, потому что она срывает план по обеспечению Евросоюза, в ответ Британия что-то там пыталась запретить отгрузку АстроЗенеки с завода в Бельгии всем остальным и поставлять только себе, в ответ на завод пришла аудиторская комиссия… На этом фоне "Спутник V", к слову, опять-таки, имеет все шансы быть принятым.

Для Австралии эти 250 тысяч совершенно не критичны, конечно. Ситуация там совсем не такая аховая, как в той же Италии. Но.

Помните, как год назад спасали коалочек?

А в одного там деда какашками кидались, когда он говорил, что коалочки, конечно, зашибись, но люди как-то важнее. И когда реально припрет, бросят всех своих коалочек за милую душу и начнут спасать себя.

Да пошли вы в сраку, люди-австралийцы, вот почему.

Своя рубашка, все такое.

Кстати, по поводу шведской модели. А вы заметили, что весь мир просто тупо тихо мирно без лишнего шума банально стал жить по этой самой шведской модели, да и все? Никаких больше страшилок про забитые морги, никаких больше бредней со штрафами в десять тысяч евро за одинокую прогулку на пляже, никаких больше пений на балконах, вводов армии и космонавтов в ОЗК с химрастворами.

Почему? Да все потому же. Потому что истерика может работать примерно только полгода. Дальше она перестает действовать. И если вы накачиваете общество рассказами о том, как мертвые люди падают прямо в метро, а на улицах лежат трупы рядами - люди должны это видеть. А если они этого не видят - они просто забивают огромного болта на все, и дело с концом.

Не заставите вы два года сидеть людей заперевшись по домам, если они своими глазами не видят того, что выходить без маски опасно.

В итоге они и прививаться начнут отказываться.

В США четыре штата перешли в ковид-диссидентство. Флорида отказалась от локдаунов и масочного режима, там работают все рестораны, парикмахерские и пляжи. Миссисипи и Техас с марта отменяют масочный режим и возвращаются к учебе и работе. А Южная Дакота вообще с самого начала забила хер вообще на всё и не закрывала не то, что рестораны, даже церкви. Губернаторка Кристи Ноэм там сейчас чуть не национальный герой. Экономика взлетела, бизнесы не посыпались, безработица на минимуме. Там теперь абсолютный праздник непослушания.

Потому что орать про "вторую испанку" можно максимум полгода, повторюсь. А дальше начинается откат.

Кстати, по поводу испанки. В пик эпидемии - во вторую волну (было три, как и сейчас, первая "осень-зима" пристрелочная, вторая "зима-весна" катастрофическая, она убила большге всего людей, третья "осень-зима" подчистила остатки) - так вот, на пике в Нью-Йорке умирало до тысячи человек в сутки. Население Нью-Йорка составляло тогда четыре миллиона человек. В Украине за 2020 год от ковида погибло 26 тысяч человек. Так вот, если бы это была действительно испанка - столько погибло бы в одном Киеве за месяц.

Это вопросу об информационном терроризме и раздувании паники.

Много ли это, двадцать шесть тысяч человек? Да это просто дофига. Две полнокровные дивизии. И приданный полк. Поскольку тут сейчас будет масса комментов от тех, кто читает лодыжкой, поясню в миллионный раз - ковид опасен. Маски носить обязательно. Идите прививаться! Канада закупила КовиШилд. Канада для вас, надеюсь, норм показатель?

Но зачем при этом нагнетать в обществе истерию путем информационного терроризма, которая неизменно потом выплеснется в обратную сторону и обязательно приведет к реваншу ков-диссидентства, я так и не понимаю до сих пор.

Сегодня прям какая-то пятница сбывшихся пророчеств.

Дед Ванга щурится на солнце, поглаживает пузо и многозначительно молчит.

Вот такой вот будем вам мой недельный дайджест.

Всех с пятницей.

Идите прививаться!

Живите в реальности.

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