Жителям прифронтового Славянска передали проднаборы от Фонда Рината Ахметова

К прифронтовому Славянску Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы.

В Славянске, что в Донецкой области, несмотря на значительные риски, вражеские обстрелы и близость к линии огня живут люди. Многие семьи – с детьми. Жители нуждаются в помощи и Фонд Рината Ахметова передал для них наборы с самыми необходимыми пищевыми продуктами.

Что такое продуктовый набор для семьи с детьми? Это неоценимая помощь, спасибо Фонду. Многие мамы без работы сейчас", – рассказала местная жительница волонтеру Николаю Осиченко, послу Фонда, руководителю Мариупольского телевидения.

Другая женщина изображает типичную ситуацию для прифронтового города, когда дети во время игры с мячом вдруг ложатся на землю и прикрывают голову руками – вражеский самолет близко.

"Когда бахкает, страшно. Бывает, в погреб бегу. Бывает, дома прячусь", – говорит один из мальчиков. То же говорят другие детишки. Помощь их семьям – не просто продукты, но и возможность почувствовать поддержку.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 352 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.