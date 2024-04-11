Жители Ворожбянской громады в Сумской области получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Захватчики ежедневно обстреливают пограничные области. Сложная ситуация, в частности, на территории Ворожбянской громады Сумщины. Жителям очень нужна поддержка. Сейчас там идет выдача помощи от Фонда Рината Ахметова. Несмотря на риски, Фонд передал в эту громаду 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

Фонд приглашает руководителей других громад Сумской области обращаться за помощью.

В составе каждого набора – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Этой помощи ждут, ведь ситуация на фронте сказывается на экономической ситуации в регионе.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.