Названо имя украинского воина, убитого снайпером боевиков на Донбассе 9 июля

В пятницу, 9 июля, на Донбассе возле населенного пункта Золотое погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Им оказался старший солдат Владимир Богданович Яскив.

Мужчина умер от пули вражеского снайпера. Об этом сообщили на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Владимир находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. При смене позиции вражеский снайпер смертельно ранил бойца ВСУ.

Видео дня

Владимир родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Большие Борки на Тернопольщине. Вскоре мужчина должен был отмечать свое 44-летие.

"Он навсегда останется в нашей памяти, как герой, отдал свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину. Вечная память тебе, Воин!" – говорится в сообщении бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 9 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий из состава ОС получил ранения несовместимые с жизнью.