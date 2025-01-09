Жители Святогорской общины Донбасса получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Вражеские снаряды долетают до прифронтовых городов Донбасса в считанные секунды. Тем не менее здесь остается немало людей, в том числе и с детьми. Фонд Рината Ахметова направил 2 тысяч продуктовых наборов для жителей Святогорской общины. Выдача завершена.

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"В нашем селе очень много пенсионеров, мам с детьми, многодетных или одиноких мам. Есть и матери, имеющие детей с инвалидностью. Поэтому помощь очень актуальна", – рассказывает Оксана, жительница села Крестище.

Воздушные тревоги в Донецкой области раздаются часто, а время подлета С-300 к этому населенному пункту – 35 секунд. Поэтому, как объясняет Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения, выдаче приходится прерывать и уходить в укрытие. Сразу после отбоя тревоги они возобновляются.

"Дети учатся онлайн, поэтому я работу пока не найду. Продукты дорогие, выплат на все не хватает. А в наборах – основные продукты, и это уже большая помощь", – рассказывает Наталья, переселенка из поселка Долина, мама 5 детей.

"Большое спасибо за поддержку. Фонд помогал нам и в 2022 году, как только началось полномасштабное вторжение. Спасибо, что не забывает нас и сейчас", – говорит Сергей Билык, староста села Крестище.

Больше о том, как живут люди в прифронтовом населенном пункте – на YouTube канале Фонда.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.