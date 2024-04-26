Жители Сумщины получили помощь Фонд Рината Ахметова

В Ахтырке на Сумщине много "бывших" домов, уничтоженных вражескими атаками. Ахтырка – город-герой Украины, исполненный боли и надежды. Жизнь здесь не останавливается и люди помогают друг другу. Город привлекает переселенцев с 2014 года, а после февраля 2022 года их стало еще больше. На днях Фонд Рината Ахметова привез в Ахтырку продуктовые наборы.

"И пенсионерам, и переселенцам нужно помогать. Большая благодарность Ринату Ахметову за то, что оказывает такую поддержку людям", – говорит мать, пришедшая за гуманитарной помощью с ребенком.

В настоящее время здесь 3558 переселенцев из Донецкой, Луганской, Харьковской областей, приграничных общин Сумщины. Без внимания не оставляют никого. Получать продуктовый набор пришла женщина пожилого возраста. Ее родное село уничтожили русские.

"Там нет ничего, хат нет... Помощь очень нужна, очень. Желаю Ринату Ахметову, чтобы у него все было хорошо", – передает она.

Далее грузовики Фонда Рината Ахметова следуют в Сумы. Здесь тоже живет множество переселенцев, рассказывает волонтер Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения. Среди тех, кто получил продукты, есть семьи с маленькими детьми, многие пожилые люди.

"Помощь нужна, мы без нее не выживем. Спасибо за спасение жизней. Потому что это спасение не одну жизнь сохранило", – передают люди.

Как живут и держатся жители Сумщины, ежедневно атакующей враг, смотрите на YouTube канале Фонда.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.