Жители прифронтовой Сумщины получили помощь от Фонда Рината Ахметова

"Сумщина под вражеским обстрелом" – такие новости появляются каждый день. Людям здесь остро нужна гуманитарная помощь. В Шосткиньском и Конотопском районах, а также в Ворожбянском обществе продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

Что входит в продуктовый набор? Это продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

С начала 2024 г. Фонд передал сюда 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.