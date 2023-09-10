Жители Доброполья получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

В Доброполье на Донетчине продолжается выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова местным жителям. В первую очередь ее получают наиболее уязвимые категории граждан – многодетные семьи, малообеспеченные, люди с инвалидностью и т.д.

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Фонд направил в этот город 4 тысячи продуктовых наборов. В каждом продукты первой необходимости: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 280 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".