Жителей приграничных районов призвали не распространять кадры перемещения украинской военной техники: можете помешать ВСУ

В Воздушном командовании "Центр" снова призвали украинцев не выкладывать в сеть фото и видео перебазирования авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Попадание в открытый доступ информации о личном составе, местах расположения военной техники, ее количестве и направлениям передислокации может повредить выполнению защитниками Украины поставленных задач по защите нашего государства.

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Призыв появился на Facebook-странице ВК "Центр". В первую очередь, отметили защитники украинского неба, призыв касается жителей приграничных территорий Черниговской и Сумской областей.

Украинские воины подчеркнули, что в последнее время в сети появляется все больше фото и видео, фиксирующих перебазирование авиации Сил обороны Украины на новые позиции с целью выполнения задач по защите населения Украины и объектов критической инфраструктуры нашего государства.

"Мы благодарим вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото- и видеофиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количества и направлений передислокации – это может повредить выполнению поставленных задач! В то же время предостерегаем, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Берегите свою жизнь и своих родных! Сильны вместе!" – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки предупредили, что Россия планирует ракетный удар по Украине на 23-24 февраля. Атака может быть совершена в несколько волн.

Также оккупанты могут готовить провокации до 24 февраля в приграничных с Черниговщиной районах. Для этого захватчики стягивают к границе с Украиной технику без опознавательных знаков.

Кроме того, по данным украинской военной разведки, Россия собрала вблизи границы с Украиной около 450 самолетов тактической авиации и 300 вертолетов. Впрочем, в ГУР убеждены: эту авиацию враг использует для поддержки наземных сил на Донбассе, а не для единовременной атаки на другие регионы нашего государства.