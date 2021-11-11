Жилые дома и здания социальной сферы подключены к теплу на 98%, — Алексей Чернышов

В Украине завершается подключение всех объектов к теплоснабжению. По состоянию на 11 ноября показатель подключения жилых домов, а также объектов социальной сферы в регионах составил 98%. В 16 регионах Украины он составляет 100%.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время брифинга.

"В регионах завершается подключение всех объектов к теплоснабжению. Южные регионы традиционно начали отопительный сезон несколько позже. И именно эти области не "дают" пока говорить о полном подключении по стране. Речь идет об Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Две последние уже догнали лидеров. Одесская и Херсонская область несколько отстают, там с теплом около 80% жилых домов. У местных властей этих регионов задача оперативно завершить подключение на этой неделе", – отметил Алексей Чернышов.

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Глава Минрегиона отдельно остановился на стоимости теплоснабжения и подчеркнул, что тарифы на тепло и горячую воду для людей не должны расти.

"Учитывая большое количество манипуляций, хочу еще раз подчеркнуть - стоимость теплоснабжения и горячей воды для населения не должна повышаться в течение этого отопительного сезона", – подчеркнул министр.

Кроме того, глава Минрегиона отметил, что Правительство продолжает выполнять условия Меморандума по устойчивому прохождению отопительного сезона: утвержден механизм пересчета стоимости тепловой энергии для коммерческих потребителей. Такие перерасчеты не будут касаться населения и бюджетных учреждений, для которых тариф на отопление в течение отопительного сезона 2021-2022 годов останется на уровне прошлого года.

Напомним, ранее Министр Алексей Чернышов подчеркнул, что главы ОГА должны держать на постоянном контроле вопрос недопущения роста цен на тепло для людей. Соответствующее поручение было принято на заседании правительства.

Напомним, согласно Меморандуму, в этом осенне-зимнем периоде обеспечена одна из самых низких на рынке цен на газ для производителей тепла (ТКЭ) для населения — 7 420 грн за тыс куб. м с НДС (согласно трехлетнему договору поставки природного газа, предложенному Нефтегазом в рамках Объема I "Фиксированный"). Для бюджетных учреждений и религиозных организаций отмечена цена 16,4 грн за куб. м с НДС.