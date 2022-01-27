Жесткий и самовлюбленный убийца: Геращенко призвал не делать из Артемия Рябчука жертву

Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал солдата срочной службы Артемия Рябчука, который устроил стрельбу в Днепре в четверг утром, 27 января, вследствие чего погибли пять человек и пятеро получили огнестрельные ранения, "жестким и самовлюбленным убийцей". Он также призвал не делать из стрелка жертву.

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что в социальных сетях развернулась целая дискуссия, в которой люди называют Рябчука жертвой неуставных отношений. В Нацгвардии будет проведено детальное расследование этой трагедии с поминутным восстановлением хода событий.

"Но как по мне Артем жёсткий самовлюблённый убийца с возможно психическими отклонениями. Напомню, что среди жертв Рябчука есть в том числе двое женщин. Одна из которых была ему вообще не знакома, а ряд его сослуживцев просто спали", - отметил Геращенко.

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Он также добавил, что сам Рябчук имеет рост 194 сантиметра и вес более 90 кг, поэтому "не очень-то тянет на жертву".

Бывший заместитель министра внутренних дел также добавил, что у него была возможность доложить о неуставных отношениях своему командиру или командиру своего командира. Также он мог позвонить на "горячую линию" НГУ по номеру 044 226-22-52 или уйти в самоволку, но не расстреливать 10 человек.

Напомним, в четверг, 27 января, в городе Днепр солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения.

Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" около 4:00 утра во время выдачи оружия. В городе Днепр была введена полицейская операция "Сирена". По тревоге был поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного преступления пока не известны.

Вооруженного солдата задержали спустя несколько часов в пригороде Днепра. Стрелявшим оказался солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения. Злоумышленник был призвал на срочную службу Одесским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки в октябре 2021 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, соседи семьи Артемия Рябчука из его родного села посвятили общественность в особенности воспитания молодого парня. Верующие родители жестко ограничивали ребенка даже в просмотре телепередач.

Также в сети обнародовали имена погибших – четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской женщины.

Артемию Рябчуку объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 115 (Умышленное убийство), 408 (Дезертирство) и 410 (Хищение оружия и боеприпасов).

На данный момент проводится допрос стрелка, его мотивы будут выяснены. Но следствие проверяет несколько версий мотивов, в том числе и неуставные отношения. Также следователи проверяют информацию о драке и травле военнослужащего, которая ранее появилась в СМИ. Кроме того, они открыли уголовное производство по факту небрежного отношения к службе, что привело к тяжелым последствиям.