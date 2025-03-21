Жесткие, но необходимые разговоры: в Киеве 3 апреля состоится форум PRNext

Доверие – это больше не что-то данное раз и навсегда. Иногда оно теряется быстрее, чем вы успеваете оправдаться в комментариях. В мире, где бренд живет надеждами аудитории, а падает от ее подозрений, коммуникации превратились в минное поле, пройти по которому сможет только тот, кто позаботился заранее и тщательно взрастил устойчивую репутацию для себя или своего бизнеса. Именно поэтому XXII Международный форум PRNext, который состоится 3 апреля в Киеве, посвящен не просто разговорам о доверии, а его взвешенному и осознанному взращиванию – когда вокруг хаос, кризис, война и информационные вбросы.

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Программа форума обещает жесткие, но необходимые разговоры. После традиционного keynote speech от Елены Деревянко, главы Оргкомитета форума и вице-президента Украинской PR-Лиги, внимание спикеров будет сфокусировано на темах, которые практически помогут в невозможных условиях эффективно работать с репутацией и репутационными кризисами.

Можно ли доверять искусственному интеллекту в PR, когда даже люди не всегда говорят правду? Об этом говорит Искрен Лилов из AMEC, который расскажет о рисках и возможностях ИИ в коммуникациях.

Существует ли еще хотя бы мало-мальски объективная журналистика или мы уже живем в мире информационных манипуляций? Эту тему раскроют Денис Бигус, Ахава Тесленко и Алексей Суханов, каждый из которых по собственному опыту знает, насколько правда формирует репутацию и насколько дорого она может стоить.

Следует ли полагаться на публичных личностей и блогеров? Об этом будут дискутировать представители "Киевстара", L'Oréal и МХП, а также ведущая Валерия Товстолес и другие блогеры, на собственном опыте почувствовавшие, что значит быть лицом бренда в эпоху, когда каждый скриншот может стать приговором.

Несмотря на все трудности, промышленный сектор остается критически важным для экономики страны, но достаточно ли этого, чтобы удержать инвесторов? Готов ли бизнес изменять подход к коммуникациям, чтобы доказать миру свою надежность? Ответы на эти вопросы будут искать участники панельной дискуссии "Индустриальная Украина: миф, реальность или упущенный шанс?", которую будет модерировать Юрий Гусев, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Участники дискуссии – Олег Давиденко ("Метинвест"), Виталий Ткаченко ("Новые Продукты"), Елена Сниткова (Athlon Avia) и Людмила Новак (ИНТЕРПАЙП) – поделятся своим видением будущего украинской промышленности и стоящих перед ней вызовов. О том, как компаниям выстраивать диалог с государством и изменять среду, в которой они работают, расскажет Ярина Скороход, GR&Communications ДТЭК.

Однако доверие – это не только кризисы и скандалы, но и возможности. Как бизнес может не просто поддерживать ветеранов, а реально изменять их жизнь? Отвечая на этот вопрос, Ксения Сикорская из ПУМБ расскажет о том, как социальные проекты могут начинаться с PR, а затем врасти в душу бренда, даже если речь идет о банке. Тему трансформаций продолжит Борис Цомая из UPG, который расскажет, как пережить ребрендинг в бурные времена и почему брендам все еще важно не стареть.

На форуме также будет выступать Бартон Поулсон, основатель datalab.cc, автор популярных курсов по науке о данных для LinkedIn Learning и доцент психологии в Университете долины Юты, США. Он поделится своим видением того, как аналитика, данные и человеческое поведение переплетаются в современных коммуникациях.

Особой темой станет юмор в PR. Некоторые считают, что смех спасает от любых репутационных проблем, но на самом деле плохая шутка может стоить компании всего доверия. Марк Куцевалов, известный как основатель команды "Прозрачный гонщик" и участник "Лиги смеха", поделится своим опытом использования юмора в коммуникациях, расскажет, где проходит граница между остроумием и факапом и почему некоторые компании не выживают после неудачных шуток.

И по традиции PRNext завершится юбилейной 10-й церемонией награждения победителей Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" – премией, которой отмечают компании, что не просто остались на плаву в хаотическом информационном пространстве, а смогли сделать доверите своим конкурентным преимуществом.

Так что если вы не хотите, чтобы ваш бренд утонул в информационном шуме в этом году, ждем на PRNext '2025. В 2025 году достойная репутация – это не просто составляющая бизнеса, это залог его выживания!