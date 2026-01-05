'Жест уважения и благодарности': Кока-Кола и Украинский Красный Крест поддержали подразделения ГСЧС, работающие под обстрелами

По случаю рождественско-новогодних праздников подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые несут службу вблизи линии фронта, получат особый подарок. Система компаний Кока-Кола совместно с Украинским Красным Крестом передали спасателям 20 тысяч бутылок напитков.

Помощь направили чрезвычайникам, которые ежедневно выезжают на места обстрелов, ликвидируют последствия аварий, обеспечивают безопасность населения и критической инфраструктуры в прифронтовых регионах.

В Украинском Красном Кресте отмечают, что подразделения ГСЧС работают в крайне сложных условиях, особенно на прифронтовых территориях. Передача помощи имела целью поддержать спасателей в их ежедневной работе и стала способом выразить благодарность за то, что именно они первыми реагируют на чрезвычайные ситуации и помогают людям. Реализовать благотворительный проект удалось благодаря сотрудничеству с партнерами из бизнес-сектора.

"Для нас важно быть рядом"

В Кока-Кола отмечают, что поддержка тех, кто защищает безопасность людей, является для них одним из приоритетов. Татьяна Ставицкая, и.о. генерального директора "Кока-Кола-Украина Лимитед", подчеркнула исключительную роль спасателей в нынешних реалиях:

"Спасатели ГСЧС – настоящие герои, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради безопасности других. Для нас важно быть рядом с теми, кто помогает стране выстоять в самые трудные времена. Этот праздничный подарок – небольшой, но искренний жест уважения и поддержки людям, чья работа имеет чрезвычайную ценность для всего общества".

В ГСЧС, со своей стороны, отмечают, что такая поддержка особенно ощутима в праздничный период, когда нагрузка на спасательные службы не уменьшается, а риски остаются высокими.

"В праздничные дни нашим спасателям, особенно в прифронтовых регионах, важно чувствовать, что они не одни, что о них помнят и заботятся. Такое внимание от партнеров – это не просто помощь, это мощный заряд мотивации. Мы искренне благодарны за то, что вы являетесь надежным тылом для тех, кто ежедневно спасает жизни под обстрелами", – прокомментировал заместитель председателя ГСЧС Украины Владимир Демчук.

40 млн долларов – на гуманитарные проекты в Украине

Поддержка спасателей является частью более широких гуманитарных усилий Кока-Кола в Украине. С 2022 года Система компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола направили более 40 млн долларов США на поддержку украинцев.

Благотворительная помощь Кока-Кола охватывает несколько ключевых направлений:

Энергетическая устойчивость громад: закупка и передача 110 мобильных котельных для больниц, школ, жилых домов и других социально важных объектов.

Восстановление инфраструктуры: восстановление детсада в Киевской области, разрушенного в результате боевых действий, а также проекты по восстановлению доступа к питьевой воде на юге Украины.

Прямая поддержка людей: помощь пострадавшим домохозяйствам, передача продуктовых и спальных наборов и других вещей первой необходимости.