Жертва сталинских репрессий поделился свидетельствами о планах НКВД по "уничтожению Украины"

Члены карательных отрядов Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД) не скрывали, что если бы могли, то уничтожили бы всю Украину.

Об этом рассказал жертва сталинских репрессий, сокамерник украинского писателя Валерьяна Пидмогильного Григорий Майфет, пишет "5 канал". Он был украинским литературоведом, потомком пленных шведов, оказавшихся в Украине после Полтавской битвы.

Согласно показаниям Майфета, когда его арестовали, то, прежде всего, забрали самые большие художественные ценности – книги и переписку с классиком мировой литературы Стефаном Цвейгом. В итоге все эти вещи были утрачены.

Кроме того, он поделился воспоминаниями о рассказах Пидмогильного по поводу общения со следователем в харьковской тюрьме НКВД. Последний воспринимал писателя, как человека-мертвеца, который со дня на день погибнет, а потому откровенно высказывал ему свое мнение относительно Украины.

"Ну, вообще-то, если честно, то надо было бы всю Украину уничтожить. Но поскольку это невозможно, то вас, украинских интеллигентов, мы точно уничтожим", – говорил палач.

По словам Майфета, группа, которая была назначена для уничтожения украинской интеллигенции в 1933 и 1934 годах, состояла в основном из людей неукраинского происхождения. К тому же все они должны были иметь только среднее образование и ненависть к "этим умникам, которые там закончили различные университеты, писали какие-то философские трактаты".

Еще одно особое условие – возраст палачей, которых набирали на службу, не должен был превышать 30 лет. Тогдашнее советское руководство опасалось, что старшие лица в прошлом могли попасть под влияние идей Троцкого (коммунистический деятель. – Ред.).

"Из таких людей готовилась "сталинская гвардия" и сталинское НКВД", – рассказывал Майфет. Впрочем, в конце концов большинство исполнителей массовых убийств украинской интеллигенции также расстреляли в 1938 году.

Выжить удалось лишь единицам. Среди них – Михаил Хает, который вел дело и Пидмогильного, и поэта Евгения Плужника, и художника Михаила Бойчука. Он пережил чистки 30-х годов, но был уничтожен в 1956 году. Его могила находится на Байковом кладбище в Киеве.

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