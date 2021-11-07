День Седьмого ноября

Красный день календаря.

Погляди в свое окно:

Все на улице красно.

Эти стихи знал каждый советский школьник. Только не знали мы тогда, что красно было от крови невинно убитых людей, которых перемолол в своих жерновах кровавый советский режим. Комуняки оставили след в истории, который ничто не сотрёт - Голодомор, насильное переселение народов, репрессии, уничтожение культурной и научной элиты, разрушенные семьи и поломанные жизни. И миллионы своих граждан, уничтоженных государством.

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На поэта Даниила Хармса донесла гражданка с фамилией, словно списанной из его книг, – Оранжереева. В 1942 году он был помещён в психиатрическую больницу "Кресты". Изначально считалось, что он умер от голода. Но была найдена справка в архивах КГБ, что Хармс умер не от голода — его расстреляли 2 февраля 1942 года.

3 ноября 1937 года в карельском урочище Сандармох были расстреляны Лесь Курбас, Валериян Пидмогильный, Николай Зеров, Николай Кулиш и другие ярчайшие представителей украинской культурной элиты. Убийства осуществлены "в честь двадцатой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции". Великие Курбас и Кулиш были расстреляны одной пулей на двоих. Их связали голова к голове и убили одной пулей. Одной пулей, для экономии. Видимо это было очень человечно, по мнению палачей. Кстати, приговор исполнил майор НКВД Матвеев. С 27 октября по 4 ноября 1937 года он, преимущественно собственноручно, убил выстрелом в голову 1111 политзаключенных Соловецкого лагеря. Среди них — 290 украинских художников, писателей, ученых, священнослужителей и государственных деятелей. А вообще, в 1937-ом, большевики расстреляли за год 353 074 человека, примерно по 1000 человек в день.

Поэта Николая Заболоцкого посадили за то, что он рыл подземный ход до Бомбея. И он подписал, что рыл. Так пытали, что подписал. Все бы подписали.

Академику Козыреву дали десять лет за попытку угнать реку Волгу. В обвинении так и было написано: "Пытался угнать Волгу из России на Запад". — Я уже был тогда грамотным физиком, — рассказывал он Сергею Довлатову. — Поэтому, когда сформулировали обвинение, я рассмеялся. Зато, когда объявили приговор, мне уже было не до смеха…

В дом Бориса Пильняка постучали поздним вечером, в день рождения его сына: человек в белом торжественном костюме вежливо попросил писателя заехать на часик к Ежову – сейчас, ночью, это срочно. Жена Пильняка попыталась дать ему собранный заранее узелок с одеждой (стука в дверь ждал, практически, каждый), но он отказался поверить, что это уже всё, и не взял. Пильняк поехал к комиссару госбезопасности сам, на своей машине, и домой уже не вернулся: после работы костоломов он подписал признание, что является японским шпионом, тут же состоялся суд и в этот же день он был расстрелян. Следом за Пильняком была арестована его жена, актриса Кира Андроникашвили, и сослана в лагерь жён изменников Родины (АЛЖИР).

Николая Олейникова, одного из знаменитых ОБЭРИУтов, редактора журналов "Ёж" и "Чиж", в 37-м расстреляли, как пособника троцкизму. И ещё в архивах было найдено, что он подписал признание в убийстве собственного отца – видимо, для следователя одного троцкизма было мало, хотелось чего-то ещё и для души – убийство родителя, например. А пытать в СССР умели и любили. Россия, правонаследница СССР, в этом тоже преуспела, а ФСБшники даже переплюнули НКВДистов и ССовцев. Это подтверждают все украинцы, кого в РФ брали заложники.

Всеволоду Мейерхольду после всех изощрённых пыток, перед смертью, по очереди сломали все пальцы. А потом утопили в нечистотах — всё это мы узнали спустя много лет, после вскрытия архивов. Для отчётности написали, как положено: расстрелян, похоронен в общей могиле, а в отчёте для внутреннего пользования написали правду. Страшную и чудовищную.

Мейерхольд не подписал бумагу о троцкистском заговоре, в котором якобы участвовали Эренбург, Леонов, Пастернак, Катаев, Эйзенштейн, Шостакович и многие другие — и их не тронули. После трех недель пыток он подписал бумагу только на себя, чем разозлил НКВД-шников. В январе 1940 года Мейерхольд писал Молотову: "…Меня здесь били — больного шестидесятишестилетнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам […] боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток…". Великого актёра расстреляли 2 февраля 1940 года, а его жена была убита "неустановленными" лицами.

Место смерти Осипа Мандельштама — лагерный пункт Вторая речка. Так называемые "зимние трупы" складывали штабелями, а весной хоронили в братских могилах. В одной из таких безымянных могил покоится и великий поэт.

Михоэлса по личному распоряжению Сталина убили на даче в Минске. А потом выкинули на дорогу, чтобы озвучить версию: "Был сбит машиной". Правда открылась только после расследования этого дела в 1953 году. Тогда стало известно, что вечером 12 января 1948 года Михоэлса и театроведа Голубова завезли во двор дачи главы МГБ Белорусской ССР Цанавы. Там их сняли с машины и зафиксировали на земле и раздавили грузовой автомашиной. Это умышленное убийство было выполнено группой офицеров МГБ под руководством генерал-лейтенантов С. Огольцова и Л. Цанавы и полковника Ф. Шубнякова.

Бабеля не расстреляли, как это принято считать, в сороковом году. Он шёл по этапу и, обессилев, упал. И его просто оставили умирать на дороге. Написано, что его похоронили в общей могиле — но вряд ли кто-то вернулся за ним, мёртвым, чтобы донести его тело до общей могилы. Великий писатель умер в сугробе, в лесу — в сороковом. Ему так и не простили "Конармию" и свободомыслие.

Поэта Александра Введенского первый раз арестовали в 1931-м, второй — в 1941-м, он был этапирован в эшелоне в Казань и умер в пути от плеврита. Его тело было доставлено в морг Казанской психиатрической больницы. Где он похоронен, неизвестно…

Погибших и пострадавших во время репрессий — миллионы. Видимо, когда раскроются все архивы, и озвучат реальные цифры жертв сталинских репрессий, то мир испытает ещё один шок.

Какую страну проср*ли, да? А теперь расскажите мне про вкусный пломбир и колбасу по 2-20. И про человечный Советский Союз.