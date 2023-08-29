Женщина пыталась вывезти из Украины полуобнаженного мужчину в нише для колеса и устроила 'шоу' для пограничников. Видео

Очередной уклонист пытался незаконно выехать из Украины. Сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили полуголого мужчину в пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области.

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Нарушитель пытался спрятаться в нише для запасного колеса. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По информации пограничников, уклониста пыталась вывезти его гражданская беременная жена-иностранка. Когда сотрудники ГПСУ нашли мужчину в багажнике, женщина устроила скандал.

Усмирять нарушителей пришлось сотрудникам полиции. Более того, когда правоохранители пытались эвакуировать транспортное средство, женщина начала бросаться под колеса.

"На решение правоохранителей эвакуировать BMW женщина реагировала разносторонне – то бросалась под его колеса, то убегала, куда глаза видят. Горе-спасательнице грозит уголовная ответственность, а "путешественник" пока – в пункте временного содержания", – сообщили пограничники.

Журналист Виталий Глагола опубликовал в своем Telegram фотографии с места происшествия. Судя по номерам авто, женщина могла направляться с уклонистом в Чехию.

Напомним, в Карпатах в ночь на 8 августа пограничники Черновицкого отряда ГПСУ остановили грузовик, в котором нарушители пытались пересечь границу, спрятавшись среди пластиковых ящиков. За такую поездку уклонисты заплатили по 3,5 тысячи долларов (более 128,5 тысячи гривен)

Ранее сообщалось, что в Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медицинской комиссии и врачей, которые за деньги помогали военнообязанным избежать призыва и бежать за границу. Уклонисты получали фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Также в Киевской области правоохранители разоблачили должностных лиц, создавших схему незаконного снятия с воинского учета мужчин. Стоимость "услуг" составляла 7,5 тысячи долларов США для одного человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители продолжают разоблачать недобросовестных сотрудников Территориальных центров комплектования и членов военно-врачебных комиссий на взятках. Очередных коррупционеров задержали в Киеве, Одессе и на Харьковщине.

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