Надежда Сухорукова
Блог | Женщина из Греции спросила меня: "Ты уверена, что стреляли русские?"

Дом в Киеве после российской атаки 28 августа

Женщина из Греции спросила меня: "Ты уверена, что стреляли русские? Ты в этом точно уверена?"

Я сказала, что знаю это. Я была в Мариуполе и все видела и слышала.

А ще одна знайома сказала: "Я не знаю, хто винен. Але я хочу, щоб війна закінчилася і не гинули люди з того й іншого боку"

Я задихнулася. Що означає: "не знаю хто винен?" І розповіла їй про шестирічну Лізу, яку росіяни вбили прямо в машині, тільки тому, що батьки хотіли вивезти її з Маріуполя, що вмирає.

Я розповіла про двох маленьких хлопчиків, які загинули у своїй квартирі. Одні. Без матері.

Вона залишила їх, щоб спуститися зі свого поверху до волонтерів, які привезли воду. На дві хвилини.

І за ці дві хвилини росіяни знищили її життя. І життя її дітей. І все, що було після цього – для неї стало пеклом.

Тому що маму двох хлопчиків поранило снарядом. Вона була непритомна і її змогли вивезти з Маріуполя до іншого міста, до лікарні.

Спочатку вона нічого не пам'ятала, а коли згадала, то захотіла збожеволіти. Вона зрозуміла, що її сини залишились самі. У напівмертвому місті. У порожньому під'їзді. У крижаній квартирі.

Волонтери туди якось дісталися, але замість під'їзду та квартир побачили чорну дірку.

Такі дірки росіяни залишали всюди у Маріуполі, коли стріляли у багатоповерхівки.

А потім мати хлопчиків померла. Не змогла жити. Чи не захотіла. Її смерть також лежить прокляттям на росіянах.

І знайома сказала: "Який жах!"

А потім: "Прості люди ні в чому не винні. Це воюють верхівки"

Щоб не кричати, я почала шепотіти, але мої слова виходили з горла не повністю. Вони обривалися посередині.

Було відчуття, що я німа. Або розповідаю кам'яним брилам.

Я виштовхувала слова про простих російських льотчиків, які по-звірячому бомбардували спальні райони мого міста.

Про звичайних російських хлопців – артилеристів, котрі не давали людям вийти з під'їздів, щоб приготувати їжу на багатті. Вони вбивали всіх, хто стояв на вулиці. Для них маріупольці були лише мішенями.

Я говорила про молоденьких російських танкістів, які скеровували дула танка у вікна перших поверхів наших будинків і розносили майже картонні стіни весело та із задоволенням.

Я не знаю, що сталося з людьми та зі мною. Я не можу їм пояснити. У мене не виходить. Люди не хочуть чути та дивитися.

Завтра у Києві оголошено день жалоби за мирними українцями, яких убили прості росіяни за наказом своїх верхівок. Вже відомо про 12 загиблих, у тому числі 3 дітей, внаслідок нападу росіян на Київ*.

*(Росія під час атаки на Київ 28 серпня 2025 року вбила 25 людей, серед них – 4 дитини. Про це стало відомо після завершення рятувальних робіт. 29 серпня оголосили Днем жалоби – Ред.)

Я показуватиму фото зруйнованого київського будинку тим, хто вважає, що винні "обидві сторони".

Тим, хто розповідає, що рф хоче миру.

Я виштовхуватиму слова з горла і намагатимуся не плакати.

Я продовжуватиму говорити про це, навіть, якщо втрачу голос.

Тому що зло буде покарано лише тоді, коли його визнають абсолютним злом, без сумнівів та спроб виправдати тих, хто це зло приніс.

