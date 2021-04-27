Жена разгромившего топором "АТБ" в Мариуполе рассказала свою версию конфликта. Видео
Жительница Мариуполя Юлия Ломтадзе, чей муж Иосиф разгромил топором магазин "АТБ" 22 апреля, рассказала на видео свою версию конфликта.
Запись объяснения, которое она читала с телефона, опубликована в Telegram-канале PavlovskyNews (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам Юлии, она пришла в магазин с двумя детьми – 11-ти и 4-х лет. Дети стали в очередь, а она дожидалась за пределами кассы. Но кассир потребовала, чтобы на детей надели маски или она не пробьет им товар.
"Между нами завязался спор, я утверждала, что ее требования незаконны… В мой адрес посыпались оскорбления со стороны персонала "АТБ" и покупателей", – утверждает женщина.
Она заявила, что является астматиком, поэтому по медицинским показанием маску не носит.
Далее на Ломтадзе якобы напала неизвестная женщина, схватила ее за волосы и наносила удары руками, а через некоторое время забежал муж той женщины и начал помогать наносить удары на глазах детей.
"После того, как дети начали кричать, они отпустили меня, выбежали из магазина и скрылысь на своем автомобиле. Я успела зафиксировать их и автомобиль, на котором они уехали, на свой телефон", – отметила она.
Видео, по ее словам, "АТБ" скрывает. На суде о мере пресечения компания заявила, что у них в тот момент были технические неполадки.
"Хочу, чтобы вы знали, что все действия Иосифа были в состоянии аффекта и направлены на защиту своей семьи", – подчеркнула Ломтадзе.
Также женщина попросила о материальной помощи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 апреля в Мариуполе мужчина с топором разгромил несколько кассовых аппаратов в "АТБ" и все, что находилось рядом с ними. Происходящее на камеру снимал его сын, а видео он выложил в своем Facebook.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. За это нарушение грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Приморский районный суд Мариуполя арестовал мужчину на два месяца без права внесения залога.
Позднее появилось видео подобного инцидента в декабре 2020 года – Ломтадзе повредил полки с продуктами и разбил кассовый аппарат в другом магазине. За это правоохранители объявили ему подозрение.