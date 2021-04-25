Появилось новое видео с обвиняемым в погроме 'АТБ' в Мариуполе

Мужчина, который 22 апреля в Мариуполе устроил погром в супермаркете "АТБ", совершил подобный инцидент в декабре 2020 года. За это правоохранители объявили ему подозрение.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Вартові еспресо". Оно было снято 19 декабря 2020 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Согласно сообщению полиции, мужчина, находясь в магазине без средств индивидуальной защиты, повредил полочки с продуктами, разбил кассовый аппарат и нецензурно выражался в сторону работников магазина.

Причиной, как сказано в подписи к видео, стало то, что мужчину отказались обсуживать без защитной маски.

За совершенное преступление фигуранту грозило до 5 лет лишения свободы, сказано в сообщении.

Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, Приморский районный суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога 35-летного жителя Мариуполя, который ворвался в "АТБ" с топором, разгромил несколько кассовых аппаратов и все, что находилось рядом с ними.

Во время инцидента никто не пострадал. Правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За это нарушение грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.