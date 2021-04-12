Мільйони на зарплати і шикарні бенкети: у скільки обходиться утримання наглядової ради "Укрзалізниці"

На утримання наглядової ради "Укрзалізниці" компанія щорічно витрачає мільйони гривень. Окрім величезних зарплат, членам ради оплачують перельоти, готелі та харчування, а на честь зборів влаштовують шикарні бенкети.

Про те, у скільки держпідприємству обходиться "управлінський персонал", читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кожне зібрання членів наглядової ради обходиться компанії в круглу суму. Справа в тому, що за правилами їм повинні компенсувати витрати на проїзд, проживання в готелях, оформлення документів.

Наприклад, у березні до Києва прибув глава наглядової ради Шевкі Аджунер. Йому довелося покрити витрати на перекладача, проживання в готелі, транспорт, харчування ще й передбачили гроші на переліт бізнес-класом.

За даними екснардепа Борислава Берези, тільки за два роки на перельоти п'яти членів НР витратили 5 млн грн, а на харчування – 1,8 млн грн. Наприклад, за ці гроші можна було купити 200 тис. батонів хліба, або більше ніж 400 разів злітати з Києва в Лондон.

"За два роки за Зеленського (2019-2020) ці голодуючі наїли на 1 860 000 грн. А ще напили. Мабуть, зарплат на їжу не вистачає. А ще вони дуже люблять переміщатися на великі відстані. Але аж ніяк не поїздами "Укрзалізниці". Дуже. Люблять. Літати. За той самий період вони налітали на 5 086 000 грн. І, як ви здогадуєтеся, пересуваються вони далеко не "кукурудзниками". Сюди, до речі, не входить оплата послуг VIP-залів. А це ще 513 000 грн. Тому що без VIP-залів їм, мабуть, дуже дискомфортно", – заявив він.

В УЗ є цілий департамент адміністративного забезпечення, головне його завдання – супроводжувати і забезпечувати роботу членів правління і наглядової ради. Крім того, є ще й офіс корпоративного секретаря. Всі вони працюють для того, щоб кілька високопоставлених співробітників підприємства працювали в комфортних умовах.

Як утримують членів наглядової ради:

в компанії існують корпоративні картки, за допомогою яких Офіс корпоративного секретаря може оплачувати всі витрати (від перельотів до харчування);

крім мільйонних зарплат, члени наглядової ради отримують премії;

члени НР можуть також одержати страхування своєї діяльності: його теж оплачує компанія;

щоб бути членом ради, не обов'язково розбиратися в інфраструктурі (яскраве тому підтвердження – членство ексжурналіста Сергія Лещенка).

До речі, наглядова рада в УЗ з'явилася в 2018-му. І з цієї нагоди, як пише Береза, компанія влаштувала бенкет, який обійшовся в 654 тис. грн. На дизельне паливо витратили 14 000 грн, на кейтеринг (тобто їжу) – 200 000 грн, на алкоголь – 400 000 грн, на сигари – 40 000 грн.

Чи допомогла рада поліпшити ситуацію в "Укрзалізниці", питання спірне. "Коли ми вводили корпоративне управління державних компаній, зокрема й "Укрзалізниці", ми очікували, що наберемо ефективних менеджерів світового класу, які моментально перетворять ці компанії на процвітаючі та успішні. Насправді ми отримали таку раду старійшин-мовчунів, які за великі гроші, – а в сотні тисяч гривень кожен із них обходиться платникам податків на місяць, – фактично мовчать", – сказав колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак нагадав: за цієї наглядової ради вже чотири керівники правління звільнилися, і тільки наглядова рада була хорошою.

Згідно з фінансовим звітом УЗ, у 2020-му п'ять членів наглядової ради отримали 20,6 млн грн. Це в рази нижче, ніж на рік раніше. Головна причина – тимчасові обмеження зарплат у період карантину. Уже цьогоріч наглядова рада може розраховувати на звичні їм гонорари.

Тож, якщо загальну суму розділити на кількість членів наглядової ради, в середньому один "спостерігач" обходився до обмежень у 8,6 млн грн на рік (або 723 тис. грн на місяць). Якщо враховувати, що більшість членів – іноземці, які лише зрідка відвідують Україну, роботу в НР можна вважати чи не найбільш високооплачуваною.

Крім зарплати, глава наглядової ради має право на доплату в розмірі в 20%. А рядові члени – ще по 10% за роботу в комітетах НР.

"Компенсації провідному управлінському персоналу. Провідним керівництвом вважають правління АТ "Укрзалізниця" в складі 6 осіб і наглядову раду у складі 5 осіб станом на 31 грудня 2020 року. У 2020 і 2019 роках винагороди правлінню АТ "Укрзалізниця" складалися, в основному, із заробітної плати, відповідних нарахувань та премій і становили 53 018 тис. грн і 71 417 тис. грн відповідно. У 2020 році винагороди членам наглядової ради становили 20 676 тис. грн (2019 рік: 43 425 тис. грн)", – ідеться в річному звіті компанії.

У той же час зарплата рядового співробітника підприємства – лише близько 12 тис. грн, стан рухомого складу залишає бажати кращого, а збитки підприємства тільки за три квартали минулого року становили 11,4 млрд грн.