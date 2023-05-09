Ждут ВСУ: в Мариуполе на здании дворца культуры вывесили украинский флаг. Фото

Мариуполь Донецкой области, несмотря на ужасы жизни в оккупации, остается украинским городом. 9 мая патриоты, которые с нетерпением ждут вхождения армии ВСУ, вывесили сине-желтый флаг над Домом культуры на одной из центральных улиц.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Государственный символ развевается над непокоренным городом вверх ногами, что свидетельствует о спешных действиях партизанской акции.

"Мариупольцы еще раз продемонстрировали отвагу и нежелание жить под российской оккупацией. Они знают, что Мариуполь – это Украина! Ждут ВСУ и освобождения Мариуполя!" – указано в пресс-службе мэрии.

Такие акции поддерживают дух украинцев, которые почти год живут под гнетом Москвы и, несомненно, приближают нашу общую победу над захватчиками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще в начале 2023 года украинские партизаны ликвидировали российских захватчиков, разъезжавших по оккупированному Мариуполю на автомобиле с Z-символикой. Белый Renault, помеченный российским нацистским знаком, отправился на концерт к Кобзону вместе с ненавистными оккупантами.

А на оккупированной части Херсонщины неизвестные патриоты Украины провели новую акцию сопротивления. В Геническе и Агайманах предупредили оккупантов, что освобождение захваченных ими территорий уже не за горами.