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Ждут ВСУ: в Мариуполе на здании дворца культуры вывесили украинский флаг. Фото

Екатерина Белоброва
Общество
1 минута
1,6 т.
Ждут ВСУ: в Мариуполе на здании дворца культуры вывесили украинский флаг. Фото

Мариуполь Донецкой области, несмотря на ужасы жизни в оккупации, остается украинским городом. 9 мая патриоты, которые с нетерпением ждут вхождения армии ВСУ, вывесили сине-желтый флаг над Домом культуры на одной из центральных улиц.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Государственный символ развевается над непокоренным городом вверх ногами, что свидетельствует о спешных действиях партизанской акции.

"Мариупольцы еще раз продемонстрировали отвагу и нежелание жить под российской оккупацией. Они знают, что Мариуполь – это Украина! Ждут ВСУ и освобождения Мариуполя!" – указано в пресс-службе мэрии.

Ждут ВСУ: в Мариуполе на здании дворца культуры вывесили украинский флаг. Фото

Такие акции поддерживают дух украинцев, которые почти год живут под гнетом Москвы и, несомненно, приближают нашу общую победу над захватчиками.

Ждут ВСУ: в Мариуполе на здании дворца культуры вывесили украинский флаг. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще в начале 2023 года украинские партизаны ликвидировали российских захватчиков, разъезжавших по оккупированному Мариуполю на автомобиле с Z-символикой. Белый Renault, помеченный российским нацистским знаком, отправился на концерт к Кобзону вместе с ненавистными оккупантами.

А на оккупированной части Херсонщины неизвестные патриоты Украины провели новую акцию сопротивления. В Геническе и Агайманах предупредили оккупантов, что освобождение захваченных ими территорий уже не за горами.

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