Ждут большие изменения, откроется настоящее предназначение людей: астропрогноз на неделю

Эта неделя обещает быть временем значительных трансформаций и новых открытий. Планетарные изменения повлияют на жизнь каждого человека, побуждая нас к самопознанию и поиску нового пути.

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В эксклюзивном прогнозе для OBOZ.UA астролог и ченелер Исита Гая рассказала, что ждет нас в течение недели, с 14 по 20 октября. Она отмечает, что уже с понедельника мы ощутим влияние энергий Луны и Меркурия, которые будут способствовать спокойствию и самоанализу. Это идеальное время для того, чтобы исцелить своего внутреннего ребенка, заняться творчеством и визуализацией желаний.

По словам Иситы Гаи, эта неделя – это время, когда мы сможем понять свое настоящее предназначение и начать двигаться в новом направлении. Однако астролог призывает быть внимательными к своим внутренним ощущениям и не бояться перемен.

Понедельник, 14 октября

День обещает быть спокойным и безэмоциональным. Астролог советует провести этот день с детьми, поиграть с ними в игры или сходить на прогулку.

"В этот день вы сможете исцелять своего внутреннего ребенка, свою внутреннюю детскую энергию. Я бы советовала заниматься творчеством, рисовать, лепить, я бы советовала смотреть какие-то интересные фильмы, возможно, фэнтези", — добавила Исита Гая.

В этот день вы можете исцелить свою внутреннюю детскую энергию и наполниться положительными эмоциями. Также, если вы мечтаете путешествовать, мечтаете посетить новые страны и новые места, это прекрасный день для манифестаций мечты и прекрасная энергия, чтобы создавать карту своих желаний именно в этот день.

Вторник, 15 октября

"Вторник станет днем красоты и любви. Энергия Венеры будет побуждать нас к самопознанию и раскрытию своей внутренней красоты", – рассказывает Исита Гая.

Кто-то, возможно, будет планировать какие-то косметические процедуры, именно в этот день, они пойдут на пользу. Или хирургические операции тоже можно планировать. Вторник зажжется на внутри и вот этот огонь помогает раскрывать сердце.

"Энергия Венеры издает красоту, этому мы раскрываем нашу красоту, наше сердце через красоту. Я бы советовала прогулки, подарки. Простите себе прекрасные вещи в этот день, делайте что-нибудь приятное", – добавила астролог.

Среда, 16 октября

По словам Иситы, среда будет благоприятна для завершения старых дел и подведения итогов.

"Среда будет очень спокойной и умеренной в энергии. Вы сможете завершить старые дела, которые у вас подвисли, вы не могли собраться для их свершения. Именно в среду будет у вас потенциал и сила для этого завершения. Но оно будет не стремительным, а медленным и спокойным", – объяснила эксперт.

Четверг, 17 октября

Этот день обещает быть насыщенным и динамичным, полным новых возможностей и перемен.

"Будет решено много дел, везде будете успевать. Вы как на пороге нового этапа своей жизни. Вы будете чувствовать, что нужно завершить все старое, закрыть все незавершенные гештальты и вот-вот вы начинаете свою новую жизнь", — добавила Исита.

Она отметила, что четверг для кого-то станет днем переезда, смены работы, смены социального статуса. То есть многие изменения могут произойти именно в этот день.

Пятница, 18 октября

По словам Иситы Гаи, этот день будет светлым, спокойным и гармоничным. Вы почувствуете новые потоки энергии.

"Вы будто будете находиться в медитации. Не торопитесь в пятницу, старайтесь все делать максимально медленно, постарайтесь даже следить за своим дыханием, даже если вы дышите очень часто, замедляйте свое дыхание, старайтесь в течение дня остановиться, посидеть с закрытыми глазами. Ваше подсознание поможет открыть вашу энергию. Вы можете вспоминать прошлые воплощения, получать знаки от вселенной. Поэтому уделите время себе", – посоветовала она.

Суббота, 19 октября

Это будет день глубокой интроспекции и духовного роста. Мы сможем почувствовать энергию трансформации и понять, что некоторые страницы нашей жизни подходят к концу. По словам астрологини, суббота также будет спокойной, вы еще глубже погрузитесь в себя, почувствуете всю энергию трансформации и четко поймете, что что-то или кто-то ушел из вашей жизни, какие-то отношения будут завершены в эту субботу, будет завершена старая карма.

Исита Гая советует: "Вы сможете захотеть сменить работу, изменить вообще направление жизни, переехать. Может быть много инсайтов, к вам может приходить информация через ваш внутренний и внешний поток. Поэтому будьте в гармонии с собой, со своим сердцем, слушайте себя, старайтесь быть в тишине и покое, и все знаки и подсказки будут вам даны".

Основные рекомендации астролога на эту неделю:

Понедельник: займитесь творчеством, визуализируйте свои желания.

Вторник: позаботьтесь о своей внешности и внутренней красоте.

Среда: завершите старые дела.

Четверг: будьте открыты к переменам.

Пятница и суббота: займитесь самоанализом и медитацией.

Исита Гая советует избегать негативных эмоций, таких как зависть, гнев и недовольство. Вместо этого стоит сосредоточиться на положительных моментах и верить в лучшее будущее.

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