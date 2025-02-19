Ждите перезагрузки: астропрогноз на 19 февраля

В среду, 19 февраля, длится 21-й лунный день. Луна находится в Скорпионе, Солнце завершает пребывание в знаке Водолея.

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Каким будет этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. В частности, она прокомментировала рекомендацию в эту среду отказаться от алкоголя и тяжелой пищи.

По словам Иситы Гая, 19 число в сумме дает единицу, символизирующую собой начало. "Это новый цикл, и действительно этот день лучше провести в легкости", - сказала астролог.

Достичь этой легкости она посоветовала именно за счет питания. В частности, Исита Гая порекомендовала сегодня предпочесть вегетарианскую пищу и легкие напитки, такие как настои и травяные чаи.

Поскольку эта среда станет днем трансформации, ее рекомендуется провести без загрузки организма. "Поэтому максимально расслабьтесь, чувствуйте себя, чувствуйте свое тело. Вы можете пить много водички, но в этот день ваше тело будет освобождаться и очищаться", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака – кого сегодня ждут сюрпризы, а кто испытает вдохновение.

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