Жданов объяснил, где Путин берет вооружение для ударов по Украине

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что летом российские оккупационные войска тащили на фронт в Украину технику по пунктам постоянной дислокации. Сейчас эти запасы закончились, и теперь захватчики снимают советскую технику и вооружение со складов длительного хранения.

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Речь идет о машинах, танках, бронетранспортерах, которым 30 лет и больше, советского выпуска. Об этом Жданов рассказал в эфире на своем YouTube канале.

"Сейчас они (российские военные, – ред.) конкретно ушли в историю, пошли на склады длительного хранения. И сегодня мы наблюдаем, что они везут технику, снятую с длительного хранения", – сказал эксперт.

Он уточнил, что на эшелонах стоят танки Т-80 и Т-72А, которые единственные были немного модернизированы еще в Советском Союзе.

"То есть понимаете, сколько лет этим танкам. Везут "Уралы", везут КрАЗы 225-ти, которые стоят на хранении. Советский Союз очень много их ставил. КрАЗ лучшим тягачем тогда был и лучшей машиной в плане проходимости для войск. Вот это они и везут сегодня на передовую", – добавил Жданов.

Напомним, защитники Украины продолжают уничтожать штабы и склады с боекомплектом войск страны-агрессора России на временно захваченных ими территориях. За прошедшую неделю (с 9 по 16 января) оккупанты потеряли еще семь складов с боекомплектом и пять своих штабов.

Как сообщал , по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 15 января потери России на войне у Украины достигли 115 290 человек. Только 14 января Генштаб насчитал 630 "двухсотых" россиян.

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