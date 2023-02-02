Ждала более 2 недель спасения: в Днепре вернули хозяевам кошку из разрушенного российским ударом дома. Фото и видео

14 января 2021 года был произведен один из самых масштабных обстрелов за весь период полномасштабного вторжения – удар пришелся на многоэтажный дом в Днепре. Многие люди потеряли дома, родственников, а одна девушка – кошку. Сегодня, 2 февраля, спустя две недели после происшествия питомца доставили хозяйке.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Областной". Все это время кошка провела в руинах разрушенного дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Из разрушенных рашистской ракетой квартир в доме на Победе люди забирают вещи. Из-за разрушенных подъездов, добраться до квартир невозможно. Потому попадают в жилище через окна с помощью подъемников. Таким образом, сегодня наконец-то была спасена и кошка Бася, которая провела на руинах две с половиной недели", –– говорится в сообщении.

На фото и видео видно, что кошка была рада встречи с хозяйкой. Ее достали с помощью строительного подъемника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр. Ракета Х-22 попала в жилой дом. В результате погибло 45 человек, среди них дети. 17 человек считаются пропавшими без вести.