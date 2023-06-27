Жара может вызвать болезнь и даже убить: почему все гораздо серьезнее, чем мы думаем

Жаркая погода не только плохо влияет на наше самочувствие, но и может вызвать серьезные болезни или даже привести к смерти. Высокая температура воздуха становится более частой и держится дольше, чем раньше.

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Каждый год от экстремальной жары гибнет больше людей, чем от других погодных условий. National Geographic узнал у экспертов, как уберечься от этого.

Изменение климата приводит к более длительным волнам жары по всему миру. Под влиянием высокой температуры у людей обостряются различные болезни, поэтому официальной причиной смерти называют сердечный приступ, астму, болезнь почек, но не указывается, что погода привела к летальным исходам.

Из-за жары наш организм обезвоживается, появляются мышечные судороги, а при тепловом ударе вообще можно упасть в обморок.

Исследования показывают, что каждое повышение температуры воздуха на один градус по Цельсию выше местной базовой линии увеличивает количество заболеваний, связанных с жарой, на 18%.

Также в жаркий период увеличивается количество обращений в больницу из-за инфекций мочевыводящих путей и камней в почках.

Психолог Крэйг А. Андерсон уверяет, что проблемы с психическим здоровьем и самоубийства связаны с жарой. В этот период многие люди испытывают тревогу и симптомы шизофрении.

Уровень насилия и агрессии тоже растет вместе с температурой.

"Возможно, люди становятся раздражительными, когда им некомфортно, но связь может быть более биологической. В горячем теле повышается уровень адреналина и других химических веществ, что может привести к более импульсивному поведению", – сказал Андерсон.

Также ученые обнаружили, что серьезное влияние на здоровье ощущает человек, когда температура ночью недостаточно снижается, чтобы тело успело восстановиться до того, как снова наступит жара.

Врач по спортивной медицине Элизабет Гарднер советует ограничить пребывание на свежем воздухе в жаркую часть дня, чтобы минимизировать риски появления проблем со здоровьем.

"Носите тонкую светлую одежду, чтобы усилить испарение пота – основной способ самоохлаждения организма. И пейте воду в течение дня, а не проглатывайте ее большими порциями реже, потому что так организм не может усвоить достаточное количество жидкости", – сказала Гарднер.

Как только вы чувствуете, что тело перегревается, необходимо сразу действовать. Первые симптомы – головокружение, мышечные судороги, липкая кожа и слабость. Найдите прохладное место, снимите лишнюю одежду и выпейте прохладную воду, чтобы увлажнить организм.

Если это проигнорировать, это приведет к тепловому удару. Кожа станет красной, ускорится сердцебиение и вы потеряете сознание. Может даже наступить смерть, поэтому нужно серьезно относиться к самочувствию, особенно в жаркие дни.

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