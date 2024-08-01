Жара кое-где будет достигать +32 градусов: синоптики дали прогноз погоды на 1 августа

В первый день последнего месяца лета в Украину возвращается жара. Кое-где температура воздуха достигнет 32 градуса.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". На всей территории страны возможна переменная облачность. Впрочем, осадки синоптики не прогнозируют.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°С, днем 24-29°С. В южных областях и в Крыму ночью 16-21°С, днем воздух прогреется до 32°С.

В Киевской области синоптики также не прогнозируют осадков. Возможна переменная облачность. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 11-16°С, днем 24-29°С. В Киеве ночью 14-16°С, днем 26-28°С

В некоторых регионах страны возможна пожароопасность. В частности, 1 и 2 августа в Украине кроме Ровенской, Волынской и Черниговской, а 3 августа и в западных областях ожидается чрезвычайный уровень.

Напомним, что Украина вступила в один из самых жарких периодов года. Уже с 6 августа в страну может прийти новая теплая волна, когда температура будет достигать +42 градусов. Однако сохраняется надежда на то, что нынешняя жара не поразит "рекорд" июльской. Традиционно самое жаркое будет на юге. Кроме того, большинство регионов Украины накроют засуху. Наиболее комфортной погода будет оставаться только на западе страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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