Жара и локальные грозы: синоптики уточнили прогноз на четверг в Украине. Карта

В четверг, 22 июня, в Украину придет долгожданное жаркое лето. Ожидается сухая погода, дожди пройдут только в некоторых западных областях.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, в течение 22 июня ожидается максимальная температура воздуха от +25 до +30 градусов.

На крайнем востоке Украины будет прохладнее, с температурой от +23 до +26 градусов.

В западных областях Украины ожидаются дожди, местами с грозами, в частности, возможны осадки на Житомирщине и Винницкой области. Однако на востоке, юге, большинстве центральных и северных областей ожидается сухая и солнечная погода.

В Киеве 22 июня осадки не ожидаются и днем будет жарко, с температурой от +28 до +30 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что Украину ждут опасные метеоявления. Во многих регионах ожидаются сильные грозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предполагают разгар лета очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался достаточно изменчивым, но впереди украинцев ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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