Жара до +36 и грозы: синоптики дали подробный прогноз для Украины на четверг. Карта

В четверг, 6 июля, в Украине ожидается настоящая летняя жара. Так, столбики термометра в некоторых областях поднимутся до 36 градусов тепла.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В то же время в северных областях Украины синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами.

Так, в четверг настоящая жара будет бурлить преимущественно в южных и восточных областях, где ожидается +33…+36 градусов. В этот день дожди в этих регионах синоптики не прогнозируют.

В Киеве 6 июля будет также достаточно жарко – ожидаются +30…+32 градуса. Но, несмотря на жару, в области возможны кратковременные дожди с грозами.

В то же время, на западе Украины погода будет более комфортной. Так, столбики термометров в этих регионах будут показывать +24…+28 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что в Украине неделя начнется жарой, которая в течение нескольких дней будет только усиливаться. Особенно солнце будет припекать на юге, местами же в стране возможны дожди с грозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич предупредил о неприятных погодных "сюрпризах" в июле. По его словам, украинцев ожидает чередование жарких и сравнительно прохладных периодов, а также грозы, град и ливни.

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