Жара в Украине будет бить 'рекорды', температура поднимется до +35: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В Украине новая неделя начнется жарой, которая в течение нескольких дней будет только усиливаться. Особенно солнце будет припекать на юге, местами в стране 3-5 июля возможны дожди с грозами.

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Правда, осадки будут кратковременными и вряд ли повлияют на столбики термометров, которые кое-где будут показывать "рекордные" +35 °С. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра (чтобы просмотреть карты, доскролльте новость до конца).

По данным синоптиков, с понедельника по среду средняя температура воздуха ночью установится на уровне +17…+19 °С, а днем подскочит до +26…+30 °С.

"Свежее" днем 3-5 июля будет разве что в западных регионах – около +25 °С, а на юге особенно сильная жара прогнозируется в южных областях и Крыму – в пределах +32…+35 °С. Ветер 5-10 м/с разных направлений, в зависимости от регионов.

В то же время на фоне жаркой погоды местами синоптики обещают переменную облачность и осадки. Кратковременные дожди с грозами на протяжении 3,4 и 5 июля возможны по всей стране – где-то слабее, а где-то сильнее.

В понедельник без осадков будет на западе, частично на севере и востоке. Во вторник дождей не стоит ждать жителям ряда северных, центральных, южных и восточных областей, а в среду они минуют только юг.

О начале недели с жарой и дождями с грозами указала и народный синоптик Наталии Диденко. По ее словам, 3 июля грозовые дожди пройдут в центральных областях, на Харьковщине, Одесщине, Закарпатье, Прикарпатье и Буковине.

В остальных регионах днем прогнозируется сухая солнечная погода. Жара до +28… +32 °С посетит в понедельник юг, восток Украины и Днепр с районами. На севере, западе и в большинстве центральных областей +24…+29 °С.

В Киеве погода обещает быть сухой и солнечной. Температура воздуха в столице в течение нескольких дней будет достигать +29 °С. Кратковременный дождь возможен в среду, 5 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич предупредил о неприятных погодных "сюрпризах" в июле. По его словам, украинцев ожидает чередование жарких и сравнительно прохладных периодов, а также грозы, град и ливни.

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