Жара до +31 и грозы: синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине в выходные. Карта

В Украине в ближайшие выходные, 1 и 2 июля, ожидаются дожди на западе, а также местами на севере и в центре. Осадки могут сопровождать грозы. В то же время на юге температура воздуха останется высокой, а в воскресенье в некоторых областях она достигнет +31 и даже +32 градусов.

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Соответствующие данные опубликованы на сайте Укргидрометцентра. В субботу, 1 июля, дожди вероятны в западной части Украины, а также на Одещине. На остальной территории – сухо.

Днем наиболее низкая температура ожидается в Волынской, Львовской областях, а также в Луганской – максимум +25 градусов. В других западных областях будет примерно +27 максимум, в северных, центральных, южных – примерно +28. Максимальная температура в этот день ожидается в Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Херсонской областях – до +29 градусов.

В воскресенье, 2 июля, дожди с грозами уже пройдут не только на западе, но и на севере и в центре.

В западных регионах температура останется относительно невысокой, максимум +25 или +26 (за исключением Закарпатья, где столбики термометров покажут до +28). В центре кратковременные дожди не помешают воздуху прогреться до +28, а местами и до +31 градуса. Наиболее жарко будет в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской областях – до +31, а в Первомайске на Николаевщине даже до +32 градусов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, синоптики ожидали, что начало июля в Украине ознаменуется грозовыми дождями в большинстве областей.

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