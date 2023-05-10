Жалуются на взрывы и ненавидят беженцев: что происходит в Крыму накануне наступления

Жители Крыма жалуются на ночные атаки дронов и ракет, взрывы, сирены, отключения света и мобилизацию. На полуострове только и разговоров о том – скоро ли украинские войска освободят Крым и что будет дальше. Рынок недвижимости сейчас практически остановился, а курортный сезон может даже не состояться из-за войны.

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То взрывы, то дроны

В Крыму в последние недели ни одна ночь не проходит спокойно.

"Что ни ночь, то взрывы. То там прилетит, то там взорвется, то ППО сработает. Спать спокойно уже с весны перестали. И чем дальше, тем хуже. Местные "власти" хоть и успокаивают, но мы же понимаем, что война уже идет на полуострове. В школе дочери рассказывали про тревожный чемоданчик, как вести себя во время тревоги, где убежище", – жалуется жительница полуострова Валентина.

В некоторых районах после прилетов дронов и хлопков пропадает электричество.

Женщина рассказывает, что далеко не все крымчане рады мобилизации. Многие прячутся, стараются выехать, хотя в последнее время это практически невозможно.

"У меня знакомая своего сына вывезла куда-то в горы. У соседки муж внезапно исчез, говорит, что ничего о нем не знает, мол, ушел. На самом деле тоже где-то прячется, пережидает, чтобы не попасть в армию. Никто не хочет умирать. А уже если украинская армия придет, то всем, кто воевал не поздоровится", – продолжает Валентина.

Рынок недвижимости остановился

Беспокоятся сейчас и те, кто за годы оккупации купили недвижимость на полуострове. Ведь оформленная незаконным образом покупка у российских нотариусов может быть признана недействительной.

"Можно сказать, что рынок недвижимости в Крыму зашел в тупик. С одной стороны, от недвижимости пытаются избавиться те, кто уезжает с полуострова. Однако покупатели опасаются сейчас заключать договора из-за того, что в ближайшее время полуостров может быть освобожден и неизвестно признают ли их документы. С другой, сейчас полуостров заполонили беженцы с Херсонщины, которым российские власти навыдавали сертификаты на приобретение жилья. Но купить они могут только недорогую недвижимость, поэтому спросом пользуются старые хрущевки, халупы на севере и в центре полуострова, которые годами владельцы не могли продать. Еще и цены на них сейчас подняли", – рассказывает риэлтор Сергей (фамилию простит не называть).

На полуострове не любят беженцев с Украины

Кстати, вопрос с беженцами в Крыму сейчас серьезно обострился. Часть жителей полуострова, особенно россиян, откровенно не долюбливают украинцев с Херсонской, Запорожской областей.

"Мы тут годами жилье приобрести не можем, с семьей сына ютимся в маленькой квартире. А этим сразу выдали жилищные сертификаты, и они приобретают себе недвижимость. Мы уверены, что большинство из них будут сидеть тут и ждать Украину. Паспорта у них украинские, они их прячут, получают российские. Но если вдруг сюда придет ВСУ, то они их сразу достанут из-под матрацев", – считает жительница Ялты пенсионерка Ирина Олеговна.

В youtube показали видео с женщиной с Херсонщины, которой волонтеры помогли купить одежду для дочери. Как выяснилось, ее сын работает на западе Украины, пожилая мама на заработках в Питере, а сама беженка уже оформила российский жилищный сертификат. То зрители с России и Крыма буквально захейтили женщину.

По их мнению, она скрытая "бандеровка", "жадный ждун", ее сын воюет за Украину, а она приехала на полуостров получить жилье. Даже дочь-первоклассницу украинки назвали "недоброжелательной и холодной".

Ищут жители полуострова "ждунов" ВСУ и среди местных жителей. В соцсетях активно пишут о том, что часть крымчан на стороне Украины. Причиной ненависти может стать даже одежда в желтых и синих цветах.

"Летом зашла в автобус в желтой футболке и джинсовых шортах, бабка как развыступалась, чего я только не услышала", – написала одна из жительниц Крыма.

Также была история, когда на полуострове заметили магазин, выкрашенный в желто-синие цвета. Здание пришлось перекрасить, поскольку владельца обвинили в симпатии к Украине.

Часть крымчан не верят в то, что полуостров могут освободить от РФ. "У меня у родственников до сих пор на стене в доме висит портрет Путина. Они уверены, что Россия побеждает, поскольку смотрят только российское телевидение и ничего слышать не хотят. Их не смущают взрывы, дроны. Единственное, что может их расстроить – срыв курортного сезона, потому что они не работают, а живут только за счет сдачи отдыхающим свободных комнат в доме", – рассказывает бывший житель Крыма Виктор.

Курортный сезон под вопросом

Один из главных вопросов для жителей полуострова – курортный сезон. Майские выходные показали, что туристы не приехали в Крым – отели и санатории стояли пустыми, не было желающих отдохнуть и у частников.

Отельеры жалуются на то, что у них бронирования номеров на июнь практически нет. Особенно плохая ситуация на тех восточных и западных участках побережья, где российские военные перерыли пляжи окопами. Тут точно никто отдыхать не захочет.

Владельцы отелей признаются, что могут даже не открывать свои гостиницы в этом сезоне, чтобы не прогореть.

"В прошлом году ситуация была плохой, сезон начался позже, практически в середине июля. А из-за взрывов он очень быстро закончился", – пожаловался директор гостиницы в Евпатории.

Оккупационные власти полуострова продолжают утверждать, что сезон в Крыму состоится, что тут безопасно. На полуостров даже запускают дополнительные поезда через Керченский мост из отдаленных уголков РФ. Правда, пока места в этих составах не распроданы.

Свою роль играют и очереди на въезд на Керченский мост. Из-за опасений подрыва моста теперь ФСБ тщательно проверяет весь багаж и грузы, людям приходится простаивать в очередях по 5-9 часов.

В соцсетях россияне пишут, что в этом сезоне вместо Крыма выберут Сочи, Анапу, Грузию. Не хотят рисковать, опасаются, что не смогут вернуться назад из-за возможного подрыва моста.