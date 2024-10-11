Жалобы на работу МСЭК: какие изменения в прохождении экспертизы предложил Минздрав

11 октября в Министерстве здравоохранения состоялось совещание с представителями Службы безопасности Украины и руководителями медико-социальных экспертных комиссий. Тема совещания – функционирование МСЭК в Украине и реформа этой сферы.

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Как отметили в Минздраве, это была "дискуссия по реформированию МСЭК". В частности, министерство представляет законопроект, предусматривающий системные изменения в медицинской части экспертизы.

Разработанный в Минздраве законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины. Они должны сделать работу МСЭК "четкой и прозрачной".

Особое внимание уделено цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы. Обязательность использования Электронной системы здравоохранения в Минздраве считается одним из антикоррупционных предохранителей, потому что база данных ЭСЗ позволит отслеживать все этапы принятия решений.

Среди прочего Минздрав предлагает:

проводить экспертизу в кластерных и надкластерных больницах, где есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;

направление на экспертизу проводить на основании четких критериев, с подтверждением их через Электронную систему здравоохранения;

ввести электронные направления для прохождения экспертизы;

разрешить семейным или лечащим врачам направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;

при принятии решения комиссией и определения потребностей человека учитывать данные, полученные во время реабилитации;

создать отдельный инструментарий оценки потребностей человека, который будет использоваться и в других сферах.

Отдельно предлагается изменить порядок финансирования МСЭК – чтобы средства из отдельной бюджетной программы шли в Национальную службу здоровья Украины за проведение каждой оценки.

Как сообщал OBOZ.UA, министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал людей информировать его ведомство о фактах нарушений при прохождении медкомиссий. По поводу вопросов по МСЭК или для обжалования принятых решений также можно обратиться на "горячую линию" Минздрава 0 800 60 20 19.

Тема нарушений при работе МСЭК стала главной в этом совещании. Именно поэтому на нее и пригласили СБУ. По словам Ляшко, представители Минздрава совместно с правоохранительными органами уже проработали около 19 тысяч медико-экспертных дел.

"Результаты этого сотрудничества мы все видим в последнее время в СМИ в виде уведомлений о задержании и вручении подозрений", – сказал министр.

Ляшко сослался на статистику правоохранителей: с начала года разоблачены уже 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Кроме того, выявлено 7 преступных группировок из представителей комиссий.

После скандала с главой Хмельницкой МСЭК OBOZ.UA изучил декларации и исследовал доходы десятков ее коллег в разных областях. Все это – уважаемые врачи, большинство из которых руководят комиссиями в своих областях десятками лет, были (до сих пор есть) депутатами местных советов. Что именно мы обнаружили, узнайте здесь.

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