'Жаль, что приходится тратить время Ставки на такие вопросы': Зеленский прокомментировал увольнение скандального одесского военкома. Видео

Президент Владимир Зеленский еще раз прокомментировал свое поручение уволить с должности скандального начальника одесского центра комплектования Евгения Борисова, который стал фигурантом резонансного расследования по фактам незаконного обогащения. Глава государства сказал, что очень жаль во время полномасштабной войны тратить время Ставки на такие вопросы.

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Об этом он завил в обращении к украинцам и миру в конце 485-го дня войны с Россией. По словам Зеленского, на заседании Ставки в пятницу, 23 июня, одним из важных вопросов был вопрос о справедливости (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент подчеркнул: Борисова не должно быть в системе комплектования Вооруженных сил Украины. Он отметил, что "очень неприятно, откровенно аморально и неправильно", что этот человек, несмотря ни на что, оставался на своей должности.

"Поручил главкому Залужному убрать этого человека с должности. И первому заместителю Министра обороны Украины Павлюку поручено организовать проверку всей этой системы военкомов. Жаль, что внимание и время Ставки приходится сейчас тратить и на такие вопросы", – сказал глава государства.

Напомним, что в апреле 2023 года на Одесщине отстранили от исполнения служебных обязанностей военного комиссара Евгения Борисова. Министерство обороны начало проверку относительно его причастности к коррупции. Военкому приписывали ввоз автомобиля премиум класса под видом гуманитарной помощи, а еще он "прославил" испанскую Марбелью.

Журналисты провели свое расследование и выяснилось, что во время полномасштабной войны в Украине мать Борисова стала владелицей элитной виллы в Испании стоимостью в несколько миллионов евро, а жена – офиса.

Также семья Борисова владеет авто Mercedes-Benz Viano 2022 года стоимостью от $100 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня в ОК "Юг" заявили, что Борисов продолжает выполнять свои обязанности. ГБР расследует дело о вероятной причастности к коррупции военкома, а служебное расследование относительно законности его поездки за границу в условиях военного положения, уже завершилось.

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