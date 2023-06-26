Землю накроют три магнитных бури подряд: названы опасные даты, когда возможно ухудшение самочувствия

В июне 2023 года Землю накрыла волна магнитных бурь разной интенсивности, влияющих на самочувствие людей. Несколько вспышек на Солнце уже произошло в начале и середине месяца, а под его конец ожидается еще три.

Видео дня

Они будут средней и слабой силы, но в течение трех дней подряд. OBOZREVATEL рассказывает, когда еще украинцам ожидать магнитных бурь в июне и как уберечься, чтобы снизить их негативное влияние.

Календарь магнитных бурь в июне-2023

В июне этого года уже было несколько сильных (2, 18 и 20-го числа), средних (10 июня) и слабых (1, 7 и 16 июня) магнитных бурь.

По данным специалистов, к концу месяца их будет еще три: средние – 28 и 29 июня, а также слабая – 30 июня.

Кто почувствует магнитные бури и как именно?

Обычно слабые магнитные бури для большинства людей проходят незаметно. Однако влияние от вспышек на Солнце любой интенсивности хорошо испытывают метеозависимые. Чаще всего речь идет о снижении работоспособности, общем недомогании, повышенной нервной и эмоциональной напряженности.

В общем, средние и сильные магнитные бури ощущают все. В такие дни эксперты советуют быть готовыми к слабости, головным болям, повышению артериального давления, обострению некоторых хронических болезней.

Как помочь себе во время магнитных бурь?

Чтобы заранее подготовиться к вспышкам на Солнце, накануне обязательно проверьте, есть ли в вашей домашней аптечке лекарства от высокого давления и головных болей.

Очень важно в дни магнитных бурь не перегружать себя работой. Тогда организм легче перенесет эти события. Кроме того, не стоит употреблять алкогольные напитки, энергетики, кофе, потому что они ослабят организм, поэтому вспышки на Солнце будут влиять сильнее. Пейте больше воды и добавьте в свою жизнь физическую активность – хотя бы прогулки на свежем воздухе.

На помощь во время магнитных бурь придет контрастный душ – он улучшит самочувствие, поэтому вы скорее придете в норму. Врачи советуют хорошо высыпаться и соблюдать режим сна. Так что в дни, когда на Солнце происходят вспышки, эти рекомендации особенно актуальны.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 18 по 24 июня прошла длительная магнитная буря с интенсивностью от 3 до 4 баллов. По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, она была сильной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!