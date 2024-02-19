Землю накроют сильные магнитные бури, возможно ухудшение самочувствия: названы опасные даты

К концу февраля 2024 года на Земле ожидается несколько магнитных бурь, способных навредить здоровью человека. Пик солнечной активности придется на последнюю декаду февраля.

Об этом сообщает портал Meteoagent. Специалисты всегда советуют обращать внимание на этот фактор и позаботиться об улучшении самочувствия, если вы зависимы от этого природного периодического явления.

Когда будет следующая магнитная буря?

Предыдущие сильные магнитные бури в феврале 2024-го были 4, 5 и 16 числа. В дальнейшем опасными днями этого месяца станут 23 и 24 февраля, когда тоже ожидаются сильные магнитные бури.

Магнитной бурей называют возмущение магнитного поля Земли. Его вызывает поступление в окрестности нашей планеты скоростных потоков солнечного ветра, а также связанной с ними ударной волны. В основном геомагнитные бури происходят в больших, средних и низких широтах.

В среднем магнитная буря длится два-пять дней, ее делят на фазы:

– начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю);

– главная (происходят изменения в магнитосфере);

– конечная (восстановление магнитного поля Земли до обычного значения).

Под действием магнитных бурь на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а вследствие того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

Как пережить магнитные бури?

В дни возмущения магнитного поля Земли людям советуют, прежде всего, увеличить физическую активность – то есть больше двигаться.

Параллельно этому следует ограничить себя в употреблении вредной пищи, особенно слишком жареной, острой, соленой или сладкой. Вместо этого лучше потреблять больше фруктов, овощей, зелени и рыбы. Также нужно пить больше простой воды – не менее 1,5 л в сутки.

Кроме этого, регулярно проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе. Еще старайтесь не нервничать и не ввязываться в конфликты.

В дни магнитных бурь важен полноценный сон (не менее семи часов) особо не помешает привычка ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля мощная солнечная вспышка вызвала волну отключений радиосвязи в Южной Америке, Африке и Южной Атлантике. Явление классифицировали как X3.3, считающееся одним из самых сильных.

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