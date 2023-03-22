Землю накроет 3-балльный солнечный шторм: как уберечь здоровье во время магнитной бури

В среду, 22 марта, на Земле также будет ощущаться магнитная буря, которая началась двумя днями раньше. Сегодня и в четверг, 23 марта, возмущение магнитного поля будет соответствовать показателю в три балла.

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Об этом сказано в прогнозе ученых Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США. После этого, 24 и 25 марта солнечная активность продолжит спадать до двух баллов.

Однако сразу после этого падения, говорят астрофизики, ситуация резко изменится. Они прогнозируют скачок вверх интенсивности воздействия геомагнитного поля Земли. Он достигнет или даже превысит отметку магнитной бури категории G1 – она будет самой сильной в марте.

Влияние магнитных бурь, в зависимости от их силы, могут ощущать не только метеочувствительные и люди с хроническими заболеваниями, но и вполне здоровые люди.

Как пережить магнитные бури и поддержать свой организм

Медики советуют накануне бурь и во время возмущений геомагнитного поля нашей планеты придерживаться следующих рекомендаций:

– Старайтесь вести здоровый образ жизни: важно правильно питаться и заниматься физической активностью.

— Очень важен полноценный отдых и здоровый сон.

— Надо пить больше обычной чистой воды, травяного чая и одновременно отказаться от кофе и алкоголя.

– Старайтесь избегать стресса.

Также не помешает проверить содержание своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев в марте ожидает еще одна магнитная буря, которая произойдет 31 марта. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

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