Итак: Европа вся закрыта, лыжные курорты закрыты – а у нас всё отлично, только имитация локдауна. Зеленский показывает пример.

Кто не согласен – бросьте в меня камень. У нас не 5 000 заболевших в день и не 100 умерших, смело умножаем на 4.

В это время вся Европа, Северная Америка, часть Южной и вся Аравия колют вакцину. У нас нет денег, все ушли Веревскому и Ко на сниженный НДС.

Украина только мечтает и просит. Зато часть элиты и депутатов с чиновниками за большие деньги делают вакцинацию контрабандной вакциной.

Вы думаете Зеленский и его окружение это не знали? Знали, знали,но им не понять, что это аморально. Им вообще ПЛЕВАТЬ НА ЛЮДЕЙ, вы для них – лохи и зрители. Они никого не накажут, они же пацаны и своих не сдают. А вы дохните, как куры при птичьем гриппе, это естественная убыль.

Шмыгаль – это их шестёрка, без политического веса и будущего, без ответственности и идей. Да и знаний и опыта – ноль. "Что прикажете, господа?". Гончарук, про которого все уже забыли, был такой же. Страну и людей жалко. Все нормальные хотят валить или уже уехали.

Эти наберут кредитов – и тоже свалят. Шлемазлы.

А оппозиция сидит в кустах и тихо смотрит, и ждёт, когда эти ребята нажрутся и свалят. Потом прийдут они жрать. Круг у нас пока замкнутый.