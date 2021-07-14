Зеленский ввел новую "легендарную" награду в Украине. Опубликован указ

В Украине по указу президента Владимира Зеленского появилась новая награда – Национальная легенда Украины. Такое отличие могут получить граждане, которые достигли выдающихся личных заслуг в становлении независимой страны, укреплении государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Об этом в среду, 14 июля, сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте. Там же был обнародован указ Зеленского (№ 294/2021), который вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, основанной президентом награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

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Как именно будет выглядеть награда – еще решается. Так, подписанным документом президент Украины постановил, что рисунок этого отличия будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса. Подготовить и провести последний должен Кабинет Министров Украины.

Проекты рисунка, а также правительственный проект Положения об отличии "Национальная легенда Украины" Зеленскому должны подать до 9 августа 2021 года. Главе украинского государства предстоит утвердить их.

Непосредственно изготовлением награды и атрибутов к ней будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в марте президент Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами по случаю Международного дня театра". Актер Николай Боклан получил почетное звание народного артиста Украины, а Виталий Борисюк – заслуженного артиста. Кроме того, актриса театра и кино Олеся Жураковская и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Полина Лазова награждены орденом княгини Ольги III степени.