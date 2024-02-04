Зеленский во Всемирный день борьбы против рака встретился с детьми, противостоящими страшной болезни. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил детей в Национальном институте рака в Киеве, чтобы чтобы поддержать маленьких пациентов, их родителей и всех, кто борется с этой жестокой болезнью. Ежегодно 4 февраля проводится Всемирный день борьбы с раком.

Видео дня

Видео из медучреждения гарант поделился на своем официальном Telegram-канале. Он поблагодарил врачей, медсестер, медиков и всех, кто оказывает помощь больным с онкологией.

"Это настоящий подвиг – во время такой войны бороться за жизнь тысяч людей. Спасибо за каждую спасенную жизнь. Ваша работа бесценна", – подчеркнул глава Украинского государства.

Всемирный день борьбы против рака (4 февраля) был основан в 2005 году Международным противораковым союзом с целью привлечения внимания общественности к этой глобальной проблеме.

Как писал OBOZ.UA:

– В 2023 году во Львове больному онкологией 8-летнему мальчику хирурги удалили часть пораженной кости и установили напечатанный на 3D принтере имплант, который будет расти вместе с мальчиком. Операцию провели врачи из Львова, Киева и Ивано-Франковска.

– В прошлом году в Черкассах впервые была проведена трансплантация костного мозга ребенку. Пациентом стала 10-летняя девочка.

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