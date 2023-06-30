Зеленский в годовщину освобождения Змеиного: мы сильнее, чем кто-либо думает

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину освобождения от российских оккупантов острова Змеиный обратился к нации. Он заявил, что украинцы сильнее, чем кто-либо думает.

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Глава государства также поименно назвал Героев, погибших в боях за украинский остров. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале президента.

"Сегодня первая годовщина освобождения Змеиного от российских оккупантов. Это одна из самых весомых наших побед. Помните? В прошлом году весной никто не ожидал от Украины, что мы сможем реализовать, в частности, и это фундаментальная оборонная задача: обеспечить безопасность Змеиному, а значит, значительной части Черноморской акватории. Но наши воины это сделали. Российским террористам нужен был Змеиный, чтобы уничтожить весь юг нашей страны, нашу прекрасную Одессу и другие города. нас. Наши воины их остановили и выгнали из Змеиного. Украина и украинцы гораздо сильнее, чем кто-либо думает о нас. Иногда сильнее, чем мы сами о себе привыкли думать", – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто уволил Змеиный! Речь идет о ГУР вместе с другими составными частями сил обороны и безопасности нашего государства, которые провели эту операцию. Также в этом приняли участие Главное управление разведки и спецподразделение "Альфа" СБУ, Военно-Морские силы и армейская авиация Командование Сухопутных войск, авиация Воздушных сил и наши крепкие пограничники.

"И всегда будем помнить наших героев, наших воинов, отдавших свою жизнь ради этой украинской победы. Из тех, чьи имена сейчас можно назвать..." – добавил он.

В частности, свою жизнь за независимость Украины и, в частности, за освобождение острова отдали:

Бойцы ГУР: Руслан Попов, Герой Украины, капитан 1-го ранга; Олег Зайцев, Герой Украины, младший лейтенант; Виталий Игнатенко, Герой Украины, солдат.

Бойцы "Альфы" СБУ: Владимир Киселев, Герой Украины, капитан; Александр Крикуненко, Герой Украины, майор. Воины ВМС: Игорь Бедзай, Герой Украины, полковник; Михаил Заремба, майор; Сергей Мущицкий, капитан; Юрий Пирог, штаб-сержант.

"Вечная память! Вечная память и слава всем, кто отдает свою жизнь, чтобы жила наша прекрасная Украина! Слава Украине!" – подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский рассказал, что провел сегодня заседание Ставки.

"Продолжительное и очень детальное по нескольким вопросам. Докладывали главком, командующие – и об общей оборонной ситуации, и о конкретных направлениях нашей обороны и наших наступательных действий", – уточнил он.

Отмечается, что за этот день также есть продвижение вперед по всем направлениям наших активных действий.

Также во время Ставки были рассмотрены поставки боеприпасов для артиллерии – для востока, юга.

"И хотя уже на максимуме наша работа с партнерами ради снарядов для украинских воинов, сделаем ее еще более активной. Ужесточение нашей артиллерии – очевидный приоритет, и все международники получили сегодня дополнительные задачи", – сказал президент.

Отдельно рассмотрели ситуацию на севере, в частности, на территории Беларуси. Были доклады нашей разведки: ГУР, внешней разведки, разведки пограничников. Доклад руководителя СБУ.

"Очень внимательно анализируем каждый факт и любые перспективы по всем направлениям. Решением Ставки главкому Залужному и генералу Наеву поручено усилить северное направление, чтобы гарантировать покой. Есть соответствующие сроки выполнения", – отметил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Данию и лично госпожу премьер-министра Мэтте Фредериксен за новый оборонный пакет для Украины: снаряды для артиллерии, ракеты для ПВО, техника для разминирования.

"Провел сегодня и несколько содержательных подготовительных совещаний – как относительно внутреннего контекста в нашем государстве, соответствующих внутренних мер, так и международных мероприятий. Начинается очень принципиальный период наружной политики. Это работа ради расширения мира через расширение наших возможностей безопасности, наших альянсов и сотрудничества. Следующие недели будут очень активными, и позиции нашего государства четко определены, все наши чиновники знают, что делать", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Об уходе россиян с острова рассказал капитан ВСУ Мирослав Гай. По его словам, украинская спецоперация на Змеином шокировала оккупантов – в результате они вынуждены были сделать "жест доброй воли".

– В ночь на 11 февраля враг сбросил четыре авиабомбы на Змеиный. Потерь и пострадавших, к счастью, не было.

– Таким образом оккупанты послали сигнал своей аудитории через пропаганду, не имея чем похвастаться в реальности, объяснили в ОК "Юг".