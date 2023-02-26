Зеленский уволил Командующего объединенными силами

Глава украинского государства уволил Эдуарда Москалева с должности Командующего объединенными силами. Соответствующий указ появился на сайте президента в воскресенье, 26 февраля.

Видео дня

Речь идет об указе №113/2023. "Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности Командующего объединенных сил", – сказано в документе.

Генерал-майор Москалев был назначен на эту должность 15 марта указом главы государства. До этого Командующим объединенных сил был Александр Павлюк, который с 14 февраля 2023 года стал первым заместителем министра обороны Украины.

Эдуард Москалев был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины. Был также заместителем командующего Объединенными силами.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении заместителя командира Национальной гвардии Украины – начальника логистики – Руслана Дзюбу, назначенный на этот пост в 2019 году. Также гарант внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля президент провел заседание Ставки. По ее итогам он сказал, что Россия не прекращает штурмы позиций украинских защитников на Донбассе, хотя и несет там огромные потери. Наши военные делают все, чтобы сдержать мощные вражеские атаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!