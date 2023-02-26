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Зеленский уволил Командующего объединенными силами

Ольга Липич
Общество
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Зеленский уволил Командующего объединенными силами

Глава украинского государства уволил Эдуарда Москалева с должности Командующего объединенными силами. Соответствующий указ появился на сайте президента в воскресенье, 26 февраля.

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Речь идет об указе №113/2023. "Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности Командующего объединенных сил", – сказано в документе.

Зеленский уволил Командующего объединенными силами

Генерал-майор Москалев был назначен на эту должность 15 марта указом главы государства. До этого Командующим объединенных сил был Александр Павлюк, который с 14 февраля 2023 года стал первым заместителем министра обороны Украины.

Эдуард Москалев был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины. Был также заместителем командующего Объединенными силами.

Зеленский уволил Командующего объединенными силами

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ об увольнении заместителя командира Национальной гвардии Украины – начальника логистики – Руслана Дзюбу, назначенный на этот пост в 2019 году. Также гарант внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля президент провел заседание Ставки. По ее итогам он сказал, что  Россия не прекращает штурмы позиций украинских защитников на Донбассе, хотя и несет там огромные потери. Наши военные делают все, чтобы сдержать мощные вражеские атаки.

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