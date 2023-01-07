Зеленский: украинская молитва и дальше будет звучать в Лавре, а украинская независимость будет крепкой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством Христовым украинцев, которые празднуют его по юлианскому календарю сегодня, 7 января. Глава государства отметил важность того, что в этот день молитва за Украину прозвучала в Киево-Печерской лавре.

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Это святое место является одним из истоков украинской культурной традиции. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он добавил, что Рождество стало историческим днем для Украины и духовной независимости нашего народа. Глава государства отметил, что он был рад видеть, как много людей пришло 7 января на службу в Лавру.

"Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и еще будет звучать искренняя молитва за Украину, и что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах и будет такой. Всегда", – подчеркнул гарант.

Зеленский добавил, что именно украинцы и украинки делают это возможным.

"И очень важно беречь и дальше такое настроение, которое ощущалось сегодня. Настроение радости от усиления Украины и от обретения исторической справедливости. Я желаю всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у нас с вами чаще", – обратился он к гражданам.

Президент также прокомментировал "прекращение огня" на Рождество, о котором ранее объявил российский диктатор Владимир Путин. Он отметил, что словам из Кремля верить нельзя.

"Мир сегодня еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, звучащие из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня...Но реальность – это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям", – сказал Зеленский.

Поэтому установление тишины, безопасности и мира будет возможно только при условии изгнания российских оккупантов с украинской земли и ликвидации любых возможностей РФ давить на Украину и всю Европу, резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, украинские СМИ сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Поскольку документ содержит персональную информацию, на сайте главы государства он не публикуется согласно действующему законодательству.

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