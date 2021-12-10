Зеленский удостоил звания Героя Украины погибшего под Иловайском полковника Пивоваренко. Фото

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Павлу Пивоваренко. Он погиб под Иловайском в 2014 году.

Об этом говорится в указе №630/2021 от 10 декабря. Документ опубликован на сайте главы государства (чтобы посмотреть его и фото, доскролльте страницу до конца).

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пивоваренко Павлу Васильевичу – полковнику (посмертно)", – отмечается в указе.

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Павел Пивоваренко командовал 51-й отдельной механизированной бригадой Вооруженных сил Украины. Он участвовал в освобождении от оккупантов нескольких населенных, в частности Северодонецка, Лисичанска, Попасной.

Полковник погиб 29 августа 2014 года под Иловайском. Его колонна подорвалась во время выхода из окружения. Пивоваренко до последнего сражался и пытался вывести своих бойцов.

Он считался пропавшим без вести, а идентифицировать тело удалось спустя два года. Его похоронили в Киеве в 2016 году.

Как писал OBOZREVATEL, августе этого года исполнилось семь лет с событий под Иловайском. Тогда, по данным Офиса генпрокурора, погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, еще почти 430 получили ранения.