Зеленский присвоил звания "Герой Украины" экипажу сбитого самолета МАУ

Дарья Дурова Общество 19:53, 29.12.2020 Обновлено: 20:31, 29.12.2020

Членам экипажа самолета МАУ рейса PS752, которые погибли в результате авиационной катастрофы 8 января 2020 года у Тегерана, присвоены звания "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда".

Соответствующий указ № 600/2020 президент Владимир Зеленский подписал 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ОП на официальном сайте.

Звания присвоили посмертно за героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, сказано в сообщении Офиса президента.

Таким образом, Зеленский наградил:

  • командира воздушного судна Владимира Гапоненко;

  • командира самолета – пилота-инструктора Алексея Наумкина;

  • второго пилота Сергея Хоменко;

  • старших бортпроводников Екатерину Статник и Игоря Матькова;

  • бортпроводников Дениса Лыхна, Марию Микитюк, Валерию Овчарук и Юлию Сологуб.

Текст указа:

Скриншот
Скриншот

Напомним, в катастрофе с самолетом МАУ 8 января погибли 176 человек, среди которых – 11 граждан Украины. В Иране спустя несколько дней заявили, что борт случайно был сбит ракетой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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