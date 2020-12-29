Зеленський надав звання "Герой України" екіпажу збитого літака МАУ
Членам екіпажу літака МАУ рейсу PS752, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи 8 січня 2020 року біля Тегерана, надано звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка".
Відповідний указ № 600/2020 президент Володимир Зеленський підписав 29 грудня. Про це повідомила пресслужба ОП на офіційному сайті.
Звання надали посмертно за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку, сказано в повідомленні Офісу президента.
Відповідно, Зеленський нагородив:
командира повітряного судна Володимира Гапоненка;
командира літака – пілота-інструктора Олексія Наумкіна;
другого пілота Сергія Хоменка;
старших бортпровідників Катерину Стадник та Ігоря Матькова;
бортпровідників Дениса Лихна, Марію Микитюк, Валерію Овчарук та Юлію Сологуб.
Текст указу:
Нагадаємо, що в катастрофі з літаком МАУ 8 січня загинули 176 осіб, серед яких – 11 громадян України. В Ірані через кілька днів заявили, що борт випадково було збито ракетою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В уряді Канади висловили сумніви щодо того, що Boeing 737 у Тегерані збили через людську помилку.
Іранська сторона наполягає саме на такій версії, через що Тегеран не поспішає розкривати подробиці падіння літака й виплачувати компенсацію рідним загиблих. Таке припущення висловили в МЗС України.