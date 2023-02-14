Зеленский присвоил 10-й ОГШБр почетное наименование ''Эдельвейс'' – указ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выразил благодарность украинским защитникам. Глава государства присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде почетное наименование "Эдельвейс".

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Об этом говорится в указе №80\2023. Он опубликован на сайте Офиса президента.

"Принимая во внимание образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины личным составом 10 отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, постановляю: присвоить 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почетное наименование "Эдельвейс" и в дальнейшем именовать ее – 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.

Украинский журналист, главный редактор издания "Цензор.Нет" и защитник нашей страны Юрий Бутусов уже отреагировал на поступок президента.

"10-я горно-штурмовая бригада 8 месяцев без ротаций держит позиции в жестоких боях на Донбассе. Значительные потери. Но бригада держала и держит значительный фронт. Наносила и наносит огромные потери противнику. Одно из лучших соединений в плане организации аэроразведки и применения дронов... Много месяцев рассматривается присвоение 10-й бригаде собственного названия "Эдельвейс", о чем неоднократно спрашивали военнослужащие – а все никак нет времени издать указ по этому поводу. Что мешает через год после начала вторжения хотя бы наладить процесс награждения по представлениям?" – заявил он.

Журналист считает, что для чести воинов государственная награда очень важна.

По его словам, более 200 воинов бригады живых и посмертно представлены в государственные ордены, но не могут получить награды. Бутусов подчеркнул, что не понимает, почему так происходит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады подавляют стрелковым огнем из армейских фургонов HMMWV опорные пункты россиян. Военный автомобиль буквально выжиг россиян из нашей земли, не оставляя шансов на спасение.

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